Nigel Farage, líder de ultraderecha británica, renuncia como diputado en medio de escándalo

El líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage. Foto: EFE - NEIL HALL

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El político británico Nigel Farage, líder del partido populista de derechas Reform UK, anunció este martes su dimisión como diputado, con el objetivo de presentarse de nuevo a elecciones parciales en su circunscripción y revalidar el apoyo del electorado tras varios escándalos sobre financiación.

“Hoy dimito como diputado por Clacton on Sea (sureste de Inglaterra), forzando por tanto una elección parcial”, dijo hoy en una rueda de prensa el político, de 62 años, para después añadir que se presentará a la reelección y “luchará para ganar y continuar la revolución política” iniciada por su partido.

Farage aseguró que quería dejar su futuro político en manos de la gente de su circunscripción y no de los medios de comunicación, después de que se revelase este domingo que no declaró ante el Parlamento una serie de donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos, lo que podría incurrir en una infracción de las normas de la Cámara.

Tras las peticiones formales de algunos partidos de abrir una investigación parlamentaria sobre este asunto, Farage insistió: “No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera”.

Según publicó el diario The Sunday Times, Cottrell, que cumplió ocho meses de condena en EE.UU. por fraude electrónico tras declararse culpable en 2017, proporcionó apoyo financiero y en especie a Farage durante el año previo a su elección como diputado el 4 de julio de 2024.

Las normas electorales británicas obligan a los diputados a declarar determinados donativos y beneficios relacionados con su actividad política, incluidos los recibidos en los doce meses anteriores a su elección.

En concreto, deben registrar los regalos superiores a 300 libras (351 euros o 401 dólares) percibidos en ese periodo, salvo cuando esos presentes “no pudieran razonablemente considerarse” vinculados a su actividad política.

¿Quién es Nigel Farage?

Con su sonrisa casi sarcástica y sin pelos en la lengua para criticar a los extranjeros o la burocracia europea, Farage se hizo famoso hace más de diez años por su campaña a favor de la salida británica de la Unión Europea (UE), el denominado Brexit.

Antes, había encabezado el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), si bien esta formación nunca llegó a obtener ni un escaño en el Parlamento británico.

En 2018 fundó el Partido del Brexit, que en 2021 relanzó como Reform UK.

Su personalidad exultante provocó polémicas en varias ocasiones, como cuando le dijo en una ocasión a los eurodiputados -cuando él mismo era eurodiputado- que nunca habían tenido un trabajo en su vida y que, con el éxito del Brexit, ya no podían reírse de él.

Su continuo discurso contrario a la inmigración le ha ayudado a ganarse el apoyo entre los británicos y, en un punto de inflexión histórico, consiguió que Reform UK obtuviera ocho escaños en las elecciones generales de julio de 2024.

En general, su discurso se centra en el patriotismo británico y el control estricto de las fronteras, porque considera que la inmigración masiva ejerce una presión inaceptable sobre los servicios públicos.

Farage, diputado por la circunscripción de Clacton desde los comicios de 2024, también es favorable a un Estado poco intervencionista y está en contra de la carga legislativa sobre las empresas.

Nacido el 3 de abril de 1964, fue militante del Partido Conservador hasta que John Major, el primer primer ministro ‘tory’ (1990-1997), decidió firmar el Tratado de la UE (o Tratado de Maastricht) en 1992, que establecía una mayor integración europea.

Esa firma provocó una fisura en la formación conservadora, entre los más pragmáticos y los que estaban a la derecha del partido, más bien ‘thatcherianos’ y euroescépticos hasta la médula.

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