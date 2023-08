Niña que cayó de un edificio se salvó de morir gracias a hombre que pasaba por la calle

Se busca que a Mattia Aguzzi se le conceda el Mérito Cívico por salvar a la menor. Foto: Redes sociales

El nombre de Mattia Aguazzi le está dando la vuelta al mundo luego de que se conociera que este hombre le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó desde el quinto piso de un edificio en la ciudad de Turín, en el norte de Italia.

Eran alrededor de las 10:30 de la mañana del sábado 26 de agosto, cuando Aguazzi, quien se encontraba caminando por la Vía Niza, cerca del centro de Turín, atendió a los gritos de auxilio de un vecino, que asomado a su balcón, vio que en el edificio de enfrente había una niña agarrada al alféizar de una ventana.

Según informaron medio locales, Mattia Aguazzi, de 37 años, le pidió a la menor que intentará regresar al interior de la vivienda; sin embargo, la niña no lo escuchó y cayó, a lo que este hombre trató de agarrarla al vuelo, amortiguando el impacto y salvándole la vida.

“No creo en el destino, pero nunca habría pasado por allí si mi primo no me hubiera llamado para pedirme que le llevara pan (...) No la atrapé, prácticamente amortigüé el golpe con el pecho y ambos caímos al suelo”, dijo Mattia a la prensa nacional.

Luego de unos segundos sin poder respirar bien, este hombre se logró recuperar del fuerte impacto y llamar a una ambulancia para ser llevado a un centro hospitalario, en donde tuvo que ser asistido por traumatismo en el tórax. No obstante, se encuentra estable y recuperándose en su hogar.

Por su parte, la menor, quien empezó a llorar tras ser rescatada, fue inmediatamente trasladada al hospital Regina Margherita de la capital piamontesa, aunque su vida no corre peligro. Sus padres, que se encontraban haciendo limpieza a otra habitación del inmueble cuando ocurrieron los hechos, han agradecido lo hecho por este hombre.

Un héroe para la nación

Aunque Aguazzi considera que no es ningún “héroe”, pues para él, cualquiera hubiera hecho lo que hizo. El alcalde de Turín, Stefano Lo Russo, ha anunciado que propondrá al Ayuntamiento conceder el Mérito Cívico a Mattia, “como muestra de agradecimiento de la Ciudad y en reconocimiento a su gesto valiente e inestimable”, según informó Corriere Della Sera.

De igual manera, Giorgia Meloni, primera ministra italiana, exaltó lo hecho por este hombre, que trabaja como vendedor. “La historia de una niña que cayó desde el quinto piso de un balcón de un edificio en Turín podría haberse convertido en una tragedia. Pero gracias a la prontitud de Mattia Aguzzi, que la vio caer y la agarró en el aire, su vida se salvó. Mucho honor y gratitud a este joven héroe”, escribió Meloni en su cuenta de X.

