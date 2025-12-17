“No alimentes al cerdo”: la consigna anticorrupción que ayudó a tumbar el gobierno de Bulgaria

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "No quiero sentencias a medida en mi Bulgaria" mientras participa en una manifestación antigubernamental en Sofía el 10 de diciembre de 2025. Foto: AFP - DIMITAR KYOSEMARLIEV

Durante el fin de semana, las familias se tomaron selfis junto a un gigantesco cerdo rosa de poliestireno que se encontraba en la calle, frente a la Asamblea Nacional; un vestigio de las enormes protestas de la semana pasada que llenaron la plaza principal y las avenidas adyacentes y que derrocaron al gobierno.

“Este es el político búlgaro que está robando a Bulgaria”, dijo Emily Yordanova, de 24 años, tras grabar un video de sí misma delante del cerdo que dijo que publicaría en las redes sociales. “Queremos una vida mejor, un trabajo mejor y...