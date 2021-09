Nuevos testimonios en caso contra Gérald Marie por abuso sexual

Un nuevo grupo de seis mujeres (todas exmodelos) testifica esta semana ante la justicia francesa en la investigación contra Gérald Marie, el antiguo jefe europeo de la agencia de modelaje Elite y una de las figuras más influyentes en esa industria en décadas pasadas. Las diligencias de los fiscales franceses se centran alrededor de denuncias de violación y agresión sexual en contra del ejecutivo. En su mayoría estas acusaciones se refieren a hechos que habrían ocurrido en los años 80 y 90 cuando algunas de las denunciantes eran menores de edad.

Es el caso de Carré Sutton (también conocida como Carré Otis), quien asegura que Marie la violó cuando tenía 17 años durante una temporada en la que compartía un apartamento con el ejecutivo y su esposa de entonces, Linda Evangelista.

En agosto de este año, Sutton interpuso una demanda en Nueva York contra Marie bajo una ley de la ciudad que permite investigar delitos sexuales sin importar cuando sucedieron los presuntos ataques.

Marie fue una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda durante, por lo menos, tres décadas. El ejecutivo, de 71 años, reside actualmente en Ibiza, España. Y sigue vinculado a la agencia francesa Oui Management, según reportó el diario El País de España.

Contra el ejecutivo pesan las denuncias de por lo menos 20 mujeres cuyos relatos van desde el acoso sexual hasta la violación en hechos que se extienden en un espacio de tiempo de dos décadas y que, según el diario británico The Guardian, incluirían a una menor de 15 años.

A las denunciantes actuales se han unido grandes figuras del modelaje como Mila Jovovich y Carla Bruni, quienes ofrecieron apoyo público a la causa de las modelos que testifican esta semana en París. En declaraciones entregadas a The New York Times, Bruni (exmodelo y exprimera dama francesa) dijo “esto es suficiente y apoyo a Carré y a las otras sobrevivientes que han venido a París para testificar contra su abusador. Hay por hacer mucho trabajo en Francia y en el mundo para segurar que las mujeres están protegidas en sus trabajos”.

El número y gravedad de las denuncias contra Marie, así como su posición de poder y dominancia en una industria particular lo ponen en el mismo renglón de escrutinio que el exproductor de cine Harvey Weinstein, quien fue condenado a 23 años de prisión por violación y ataque sexual en marzo del año pasado luego de años de acusaciones (saldadas en privado bajo acuerdos legales que cubrieron con dinero los hechos) de decenas de mujeres.

“A pesar de los movimientos #Metoo y #TimesUp, la industria de la moda ha escapado cualquier escrutinio serio que obligue a las personas en el poder a modificar sus prácticas de negocio. A pesar de que ha habido demandas y acuerdos, y a veces regulación voluntaria, no hemos visto cambios estructurales que, legalmente, pueda reforzar mejores estándares y responsabilizar a malos actores instituciones”, le dijo al diario The New York Times Sara Ziff, quien encabeza la organización Model Alliance, que lucha por los derechos de los trabajadores de la industria de la moda.