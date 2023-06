“Ayudar mientras sea necesario”: Occidente frente a la contraofensiva de Ucrania

Desde Estados Unidos, Francia o Reino Unido se ha dotado al ejército ucraniano de municiones, armas de largo alcance y vehículos blindados. Foto: EFE - OLEG PETRASYUK

Francia, Alemania y Polonia “ayudarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario” mientras la contraofensiva de Kiev consigue forzar una negociación, aseguraron este lunes sus líderes durante una reunión en París.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Andrzej Duda, que se reunieron en el Elíseo dentro del formato conocido como Triángulo de Weimar, señalaron también la importancia de ofrecer a Ucrania una perspectiva de estabilidad y seguridad una vez que acabe el conflicto.

“La guerra de agresión librada por Rusia ya es un fracaso estratégico y geopolítico para el agresor”, afirmó el presidente francés en una conferencia de prensa.

Macron afirmó que “la contraofensiva ucraniana ha comenzado desde hace varios días” y puede extenderse “durante varias semanas, incluso varios meses”.

“Deseamos que sea lo más victoriosa posible para poder lanzar a continuación una fase de negociación en buenas condiciones”, añadió.

También avanzó que “vamos a intensificar los envíos de armas y municiones, aunque dentro de los parámetros establecidos de que se ataquen blancos en Rusia y se evite una escalada en el conflicto.

“Nuestro apoyo durará todo el tiempo que sea necesario”, tanto en el plano militar como económico, humanitario y diplomático, aseguraron por separado Macron y Scholz.

“Está claro que Ucrania no será conquistada y que solo se puede concebir una paz, basada en el derecho internacional y la decisión soberana del pueblo ucraniano”, recalcó el dirigente francés.

Scholz apuntó por su parte a la “fuerte respuesta” internacional, algo que “no esperaba” el presidente ruso, Vladímir Putin. Por ello, afirmó que “es hora de que Putin se de cuenta de que su apuesta “ha fracasado” y “retire sus tropas” para poder lanzar “negociaciones para una paz justa”.

La reunión de hoy se produjo en medio de la contraofensiva ucraniana, de la que se sabe muy poco por el silencio informativo impuesto por Kiev para no perjudicar al resultado de las operaciones.

Esta cita, sobre todo, buscaba coordinar posiciones, especialmente sobre Ucrania, de cara a dos grandes citas internacionales: el Consejo Europeo de Bruselas del 29 y 30 de junio próximos y la cumbre de la OTAN, tendrá lugar en Vilna el 11 y 12 de julio.

Si bien los tres dirigentes reunidos en París insistieron en que Ucrania debe recibir “perspectivas” sobre un ingreso en la OTAN, el presidente polaco fue el más claro y tajante.

Duda dijo que confía en ver “una señal clara de una perspectiva para entrar en la Alianza Atlántica”. “Espero que la cumbre de la OTAN en Vilna va a producirr esta buena noticia para Kiev”, insistió.

¿Novedad en el frente?

Mientras los jefes de Estado declaraban sus intenciones a la prensa, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski aseguró nuevas victorias en el frente de guerra.

“Siete aldeas fueron liberadas”, anunció la viceministra de Defensa Ganna Malyar en Telegram, refiriéndose a varias localidades retomadas en la región de Zaporiyia.

La responsable precisó que los pueblos de Lobkovo, Levadne y Novodarivka, cerca de Zaporiya, habían sido retomados, así como Storozheve, en el sur de la región de Donetsk.

“La superficie del territorio que ha pasado bajo nuestro control es de 90 km2″, aseguró.

El ejército ucraniano también afirmó el lunes que avanzaba en la región de Bajmut.

“Las tropas ucranianas avanzaron de 250 a 700 metros en dirección a Bajmut”, informó el Ministerio de Defensa.

Moscú señaló por su parte que había repelido ataques ucranianos en la región de Donetsk, cerca de Velyka Novosilka, y también cerca de Levadne.

Estas informaciones de Moscú y Kiev no pudieron ser verificadas de forma independiente.

“Las fuerzas ucranianas han hecho avances visualmente comprobados en el oeste de la provincia de Donetsk y en el oeste del óblast de Zaporiyia, que las fuentes rusas confirmaron pero que han intentado minimizar”, apuntó, por su parte, el Institute for the Study of War (ISW), un grupo de reflexión estadounidense.

