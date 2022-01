Ocho datos sobre la crisis fronteriza entre la Unión Europea y Bielorrusia

Soldados polacos patrullan a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miles de migrantes, en su mayoría del Medio Oriente, cruzaron o intentaron cruzar la frontera de Bielorrusia a Polonia el año pasado. Foto: WOJTEK RADWANSKI

Desde junio de 2021, miles de personas, principalmente de Irak, pero también de Siria, Afganistán, República Democrática del Congo, Camerún y varios otros países, han intentado llegar a la Unión Europea (UE) cruzando desde Bielorrusia a Polonia, Lituania y Letonia.

En respuesta, Polonia ha construido vallas fronterizas, ha traído a sus fuerzas armadas y ha declarado el estado de emergencia a lo largo de su zona fronteriza. Esta área se ha controlado estrictamente con acceso restringido, incluso para organizaciones de ayuda, grupos de voluntarios y medios de comunicación.

Tres meses después de enviar un equipo de respuesta de emergencia para ayudar a los migrantes y refugiados que cruzan de Bielorrusia a Polonia, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha retirado su equipo después de ser bloqueado repetidamente por las autoridades polacas para acceder a la región fronteriza boscosa, donde grupos de personas sobreviven a temperaturas bajo cero, con una necesidad desesperada de asistencia médico-humanitaria.

En esta nota presentamos ocho datos sobre la crisis en la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia:

Personas expuestas a condiciones adversas

Durante los últimos seis meses, ha habido numerosos casos de guardias fronterizos polacos que devolvieron por la fuerza a migrantes y refugiados a Bielorrusia, sin tener en cuenta sus intenciones de solicitar protección internacional y violando sus derechos. El miedo a tales ‘retrocesos’ y violencia a manos de los guardias fronterizos ha llevado a mujeres, hombres y niños a intentar abrirse paso por la zona sin ser detectados, escondiéndose en los bosques en temperaturas invernales extremas; sin comida, agua, refugio o ropa de abrigo.

Expulsiones

En agosto, Lituania modificó sus leyes para declarar que todas las personas que ingresan al territorio pueden ser devueltas automáticamente a la frontera sin revisar una solicitud de protección internacional. Polonia hizo lo mismo en octubre del mismo año.

Muertes en la región fronteriza

Se informó que al menos 21 personas perdieron la vida a lo largo de las zonas fronterizas tanto en el territorio de la UE como en Bielorrusia entre agosto y finales de diciembre de 2021, aunque el número real puede ser mayor.

Violencia contra las personas en tránsito

Los equipos de MSF han recibido numerosos informes de violencia de primera mano, los cuales van desde el robo y destrucción de pertenencias de personas, hasta intimidación, violencia intencional y agresión física en todos los lados de las fronteras. El personal de MSF presenció lesiones físicas que coinciden con sus informes de violencia sufrida por los guardias fronterizos.

Personas atrapadas en el limbo

Un número desconocido de personas están atrapadas en Bielorrusia y en los países de la UE, sin poder avanzar ni retroceder, ya que ambas partes rechazan la entrada a su país. Algunas personas se esconden en los bosques de Polonia y/o Lituania por temor a que las devuelvan a Bielorrusia y las sometan a la violencia.

Personas repatriadas a Irak y Siria

Desde el 18 de noviembre, más de 4.000 personas han sido repatriadas desde Bielorrusia a Irak y Siria. Se desconocen las condiciones de su repatriación.

Acceso restringido

Los equipos de MSF han estado trabajando en Bielorrusia, Lituania y Polonia en respuesta a la crisis, pero no han logrado obtener la autorización para ingresar a las áreas fronterizas de ninguno de los tres países, a pesar de las reiteradas solicitudes a las autoridades respectivas.

Situación inaceptable e inhumana

Las personas tienen derecho a buscar seguridad y asilo y no deben ser devueltas ilegítimamente a Bielorrusia. Mientras los grupos humanitarios no gubernamentales imparciales no puedan llegar a estas personas para proporcionarles agua, alimentos, ropa de abrigo y atención médica, es probable que la cantidad de muertes aumente a medida que las temperaturas continúen bajando.

MSF retiró su equipo de respuesta de emergencia de la zona fronteriza polaca, pero continúa trabajando en Polonia y, de acuerdo con los planes iniciales, está en proceso de establecer una oficina de país en la capital, Varsovia. Mientras tanto, sus actividades en respuesta a esta crisis continuarán en Lituania y Bielorrusia. MSF mantiene su compromiso de ayudar a las personas en tránsito.