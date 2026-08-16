Home

Mundo
Europa
16 de agosto de 2026 - 06:19 p. m.

Ola de calor y sequía extrema detonan inédita ola de incendios en Europa

Las temperaturas récord y la sequía estival desencadenaron una emergencia ambiental sin precedentes en gran parte del continente europeo. El fuego ha forzado evacuaciones masivas, destruido viviendas y puesto en alerta máxima a los organismos de socorro desde el Reino Unido hasta los Balcanes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Redacción Mundo

Conoce más

Temas Relacionados

Europa

sequía

emergencia

medioambiente

Reino unido

Ola de calor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.