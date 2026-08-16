16 de agosto de 2026 - 06:19 p. m.
Ola de calor y sequía extrema detonan inédita ola de incendios en Europa
Las temperaturas récord y la sequía estival desencadenaron una emergencia ambiental sin precedentes en gran parte del continente europeo. El fuego ha forzado evacuaciones masivas, destruido viviendas y puesto en alerta máxima a los organismos de socorro desde el Reino Unido hasta los Balcanes.
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