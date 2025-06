OTAN sube gasto militar al 5 % del PIB y Trump celebra una “victoria monumental”

El presidente Donald Trump junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Foto: EFE - SEM VAN DER WAL

Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) acordaron este miércoles en La Haya elevar su gasto en Defensa al 5 % del PIB para 2035. Fue un triunfo diplomático clave para Donald Trump, quien presionó desde enero por una mayor inversión europea en seguridad. España se desmarcó del pacto y podría pagar un costo comercial por ello.

🔑OTAN aumenta su gasto (las claves, por si tiene afán)

El objetivo hasta ahora era un 2 %, un umbral alcanzado el año pasado por solamente 22 de los países miembros.

El nuevo objetivo es 5 % del PIB para 2035.

Incluye 3,5 % para gasto militar y 1,5 % en inversión civil-militar.

España solo se compromete al 2,1 %.

Trump celebra y amenaza con castigar comercialmente a los rezagados.

La declaración final omite temas como cambio climático o China.

👉 ¿Por qué importa?

Este aumento sin precedentes en el gasto militar consolida la presión de EE. UU. sobre sus aliados y redefine las prioridades de seguridad en Europa. Trump, que volvió a la Casa Blanca en enero, logra un respaldo simbólico a su agenda de fuerza, mientras se abre un nuevo frente con España.

La cumbre de la OTAN en La Haya fue diseñada para evitar tensiones, y se privilegió a Trump con gestos simbólicos como alojarlo en un palacio real. La declaración final de apenas cinco párrafos contrastó con los 38 puntos del año pasado y omitió menciones a China, Irán o la igualdad de género.

Por otro lado, la declaración final de la cumbre menciona la “amenaza a largo plazo planteada por Rusia a la seguridad euroatlántica y la amenaza persistente del terrorismo”. Además, reafirma su compromiso de “ofrecer apoyo a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra”.

🎤 Lo que dicen

“Es una victoria monumental para Estados Unidos, porque estábamos cargando con lo que es mucho más que nuestra justa parte”, aseguró Trump en una conferencia de prensa al término de la cumbre.

España, en medio de la tormenta

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró al fin de la cumbre que las reticencias de su gobierno habían sido consideradas en la declaración, y que habría sido un “absoluto error” comprometerse a invertir en Defensa el 5 % del PIB nacional.

“El debate no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro”, dijo Sánchez a la prensa en La Haya.

El dirigente español tuvo un perfil muy bajo en la cumbre del martes y miércoles en La Haya, y reconoció que ni saludó a Trump ni habló con él, algo que fue, según dijo, “casual”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió esta semana en que el acuerdo del 5 % no incluye una cláusula de excepción, y que los países de la alianza estarán todos comprometidos con el aumento de gastos.

🔍 Lo que sigue

Cada país deberá presentar reportes anuales de su avance hacia la meta del 5 %. Queda por verse si otros aliados siguen el ejemplo de España o ceden ante Washington.

