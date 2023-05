Papa Francisco cancela su agenda por presentar un “estado febril” de salud

La salud de Francisco, de 86 años, ha mejorado "notablemente", según aseguraron sus doctores. Foto: Karma Films/EFE

El papa Francisco, de 86 años, canceló el viernes por la mañana su agenda debido a un estado febril, informó un portavoz del Vaticano.

“Debido a un estado febril, el papa Francisco no ha recibido en audiencia esta mañana”, declaró el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, sin precisar cuál era el programa previsto del pontífice argentino.

En la mañana de este viernes no se envió a los medios la tradicional agenda del papa Francisco y sólo posteriormente se supo que habían sido suspendida.

En la tarde del jueves, el papa había asistido en buena forma a un acto de la fundación Scholas con alcaldes latinoamericanos y otras personalidades.

Francisco fue ingresado a finales de marzo en el hospital Gemelli de Roma por “una pulmonía aguda”, según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

“Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta”, explicó el papa al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Y añadió: “Pero el organismo ha reaccionado bien al tratamiento”, agregó a los periodistas en el avión Francisco, que salió después de tres días hospitalizado y prosiguió con su apretada agenda, incluso en la Semana Santa.

Durante su ingreso en el hospital, el Vaticano explicó que Francisco sufría una bronquitis de base infecciosa, por lo que se le aplicó un tratamiento de antibióticos en infusión, por vía intravenosa y desde el primer día hospitalizado su salud constató una “mejoría”.

El anuncio se produce dos meses después de la hospitalización del papa durante tres días en Roma, a finales de marzo, a causa de una neumonía que superó con un tratamiento a base de antibióticos.

Francisco confió el jueves a la cadena de televisión Telemundo que la neumonía fue “tratada a tiempo”.

“Si hubiéramos esperado un poco más de horas, hubiera sido más grave”, comentó.

En cuanto a los dolores de rodilla, que lo obligan a desplazarse en silla de ruedas o con bastón, dijo sentirse “mucho mejor”.

“Ya puedo caminar, la rodilla se fue arreglando. Hay días que es más doloroso, como hoy, y días que no. Pero es parte del desarrollo”, completó.

Al regresar de Hungría a fines de abril, Francisco manifestó su voluntad de seguir viajando.

El pontífice tiene previsto asistir del 2 al 6 de agosto en Lisboa a las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y viajar en septiembre a la ciudad francesa de Marsella. Posteriormente, encara un viaje a Mongolia.

El estado de salud de Jorge Bergoglio, elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013, alimenta regularmente las conjeturas sobre una eventual renuncia.

Una frágil salud

Pese a su avanzada edad, Francisco mantiene un ritmo apretado de reuniones y llega a recibir hasta un promedio de diez personas por día.

Las mañanas suelen estar reservadas a audiencias en el Vaticano con representantes de asociaciones, grupos religiosos y jefes de Estado; las tardes, las dedica a su trabajo y a encuentros privados.

El jueves recibió a representantes de las monjas, de la Conferencia Episcopal Italiana y a un grupo de jóvenes de la red educativa Scholas Occurrentes, con los que habló de diferentes temas de actualidad.

Francisco evocó en varias ocasiones la posibilidad de renunciar a su cargo, tal como lo hizo en 2013 su predecesor Benedicto XVI, fallecido en diciembre de 2022.

Sostuvo que no se trata de un tema tabú, aunque aclarando que por ahora descarta dar ese paso.

En julio del 2021, Francisco permaneció diez días hospitalizado por una operación de colon, que le dejó según contó “secuelas”. A causa de ello, descarta someterse a una nueva cirugía en la rodilla, como aconsejan los médicos.

Durante una entrevista en enero, reveló que padece diverticulitis, una inflamación de los divertículos, hernias o bolsas que se forman en las paredes del aparato digestivo.

El papa es monitoreado constantemente por un equipo de enfermeros, tanto en el Vaticano como durante sus viajes.

Una medida necesaria debido a su historial médico, que inició a los 21 años cuando por una pleuresía aguda fue sometido a una ablación parcial del pulmón derecho.

