Papa Francisco dice que firmó una carta de renuncia: ¿en qué caso se usaría?

El papa Francisco, que cumplió 86 años el fin de semana, reveló que firmó una carta de renuncia en caso de que su salud le impida desempeñar sus funciones.

El documento, según reveló en una entrevista con el medio español ABC, fue firmado hace cerca de 10 años, en 2013, y fue entregado al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, antes de su jubilación.

“Yo la firmé y le dije: ‘En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen’. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado”, dijo el papa en la entrevista.

El pontífice reconoció que era la primera vez que contaba acerca de esa renuncia y que lo mencionaba en la publicación para que se sepa. Entre risas, dijo: “Para eso lo digo. Ahora alguno irá a pedírselo a Bertone: ‘¡Deme el papelito!’. Seguramente lo entregó al cardenal Pietro Parolin, el nuevo secretario de Estado. Yo se lo di a Bertone en cuanto secretario de Estado”.

Los achaques de salud del papa son conocidos: ha tenido dificultades para caminar por un problema inoperable en la rodilla que lo ha obligado a usar una silla de ruedas en los últimos meses.

El dolor que le produce también lo han llevado a cancelar o reducir sus actividades en varias ocasiones durante el último año.

Su relación con Benedicto XVI

Durante la reveladora entrevista, Francisco también habló del papa emérito Benedicto XVI, quien en febrero próximo cumplirá 10 años de haber dado un paso al costado.

El máximo jerarca de la Iglesia católica contó que lo visita “con frecuencia” y que sale “edificado de su mirada transparente”. Sobre él, dijo que “vive en contemplación… Tiene buen humor, está lúcido, muy vivo, habla bajito pero te sigue la conversación. Me admira su inteligencia. Es un grande”.

Entre otros asuntos, los entrevistadores Julián Quirós y Javier Martínez-Brocal le señalaron al papa que aunque ha nombrado mujeres en altos cargos, aún no hay ninguna encabezando en el dicasterio (principales organismos de la curia romana). A esto, el papa replicó: “La habrá”.

Sobre el tema, añadió: “Tengo una en vista para un dicasterio que quedará vacante en dos años. Nada impide que una mujer guíe un dicasterio en el que un laico puede ser prefecto”.

Miembros de la Iglesia y violencia sexual

Sobre las víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la Iglesia, aseguró: “Es muy doloroso, muy doloroso. Son personas destruidas por quien tenía que haberlas ayudado a madurar y a crecer. Eso es muy duro. Aunque hubiera un solo caso, es monstruoso que la persona que te tiene que llevar a Dios te destruya en el camino. Y sobre esto no hay negociación posible”.

Sobre por qué estos casos se encubrieron, el pontífice respondió que se trata de “un progreso de la humanidad que se va haciendo cargo cada vez más de cuestiones morales que no tienen que subsistir así. Tomar cada vez más conciencia”.

El papa señaló estadísticas según las cuales gran parte de los abusos se producen en ámbito familiar o cercano. “Nosotros hacíamos lo mismo hasta que saltaron los escándalos en Boston en torno a 2002. ¿Por qué? Mi explicación es esta: no hay fuerza suficiente para encararlos. Ojo, comprendo que no sepan cómo encararlos, pero no los justifico. Primero la Iglesia los tapaba, luego tuvo la gracia de ampliar la mirada y de decir no, hasta las últimas consecuencias”.

*Con información de AFP.

