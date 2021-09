Papa Francisco: “Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”

Saliéndose del discurso sobre la igualdad ante Dios de todos los bautizados en la Iglesia católica, el papa Francisco deploró la condición de miles de mujeres en relación con los hombres, evocando en su audiencia general “una esclavitud” de las mujeres “que no tienen las mismas oportunidades que los hombres”.

“¡Cuántas veces escuchamos expresiones que desprecian a las mujeres! Cuántas veces hemos escuchado: ‘Pero no, no hagas nada, son cosas de mujeres’”, dijo Francisco.

“Los hombres y las mujeres tienen, sin embargo, la misma dignidad, pero hay en la historia, y aún hoy, una esclavitud de la mujer. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres”, concluyó Francisco.

El pontífice argentino dedicó su catequesis a un llamamiento a los cristianos a la unidad, a no a crear separaciones sociales y diferencias entre los dos sexos o entre personas de diferentes religiones, pero también recordó a los nuevos esclavos de hoy y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades.

Francisco también habló de las diferencias que en la antigüedad tenían esclavos y hombres libres y destacó que “esto también pasa hoy: tanta gente en el mundo, muchos, millones, que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a educación, no tienen derecho a trabajar”.

”Son los nuevos esclavos, son los que están en la periferia, que son explotados de todos. Negamos a estas personas la dignidad humana”, añadió.

Defensa de la mujer

En otras oportunidades el papa ha hablado de la condición desigual de las mujeres. Hace poco denunciaba “los excesos del machismo” que considera a la mujer “de segunda clase” y hablaba de “la instrumentalización y la comercialización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática”.

Entonces, Jorge Bergoglio denunció las “variadas formas de seducción engañosa y prepotencia humillante” que se ejerce hacia las mujeres como “los excesos del machismo, para el que la mujer es considerada de segunda clase”.

Sínodo femenino

Y aunque el Papa Francisco ha sido claro: las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotizas, en 2019 comenzó un intento por integrar al género femenino a la institución; ese año el Vaticano informó que cuatro mujeres se integrarían a los debates del Sínodo, que se realizaron en octubre.

El Sínodo es la reunión anual de obispos con el Papa, en la que se discuten temas claves de la Iglesia católica y se buscan soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. Las mujeres siempre habían tenido un papel marginal, pero el papa intenta cambiar ese papel.