Paquete bomba en Mónaco: buscan al autor del atentado contra oligarca ucraniano

Un oligarca ucraniano y dos personas resultan heridos tras la explosión de un paquete bomba en Mónaco. Foto: AFP - VALERY HACHE

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La policía busca el martes al sospechoso de colocar un paquete explosivo que hirió a un empresario de origen ucraniano y a otras dos personas el lunes en Mónaco, en un ataque sin precedentes que sacude al principado, conocido por su alto nivel de seguridad.

Decenas de agentes fueron desplegados en Mónaco, mientras que dos helicópteros y unos 30 gendarmes rastrean Francia en busca de un hombre que dejó un paquete en el vestíbulo de un edificio residencial cercano a la frontera, informaron la policía y la gendarmería.

El artefacto explotó alrededor de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) del lunes, dejando a un hombre y una mujer gravemente heridos y a un adolescente con lesiones leves, según las autoridades monegascas.

El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, indicó que el hombre fue estabilizado, pero que el estado de la mujer es “crítico, con riesgo para su vida”.

Añadió que la explosión se investiga como un caso de “tentativa de homicidio”, aunque por el momento no se considera un acto “terrorista”.

El fiscal se negó a revelar quién era el objetivo del atentado, aunque varias fuentes señalan que se trataba del empresario nacido en Ucrania Vadim Yermolaiev, residente permanente en Mónaco y nacionalizado chipriota.

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El jefe del gobierno de Mónaco, Christophe Mirmand, afirmó no tener conocimiento de amenazas específicas contra Yermolaiev.

Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad francesa de Niza.

El príncipe Alberto II calificó el incidente de “crimen atroz” y afirmó que supuso “una conmoción para toda la comunidad monegasca”.

Mirmand había señalado previamente que varios testigos aportaron información que podría permitir identificar al sospechoso.

Añadió que el artefacto explosivo aparentemente contenía pernos metálicos y perdigones.

Los servicios de emergencia también atendieron a otras cuatro personas por estado de shock y cortes provocados por los cristales rotos por la explosión.

Yermolaiev, multimillonario residente en Mónaco, está sujeto a sanciones impuestas por Kiev desde diciembre de 2023. Según informes, los servicios de seguridad ucranianos justificaron esas sanciones por sus actividades en el negocio del alcohol en la Crimea ocupada por Rusia.

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