Para Putin, la cumbre con Trump es clave para asegurar sus objetivos en Ucrania

Manifestantes usan máscaras de Donald Trump y Vladímir Putin frente a la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Analistas, y personas que lo conocen, han dicho que el objetivo primordial de Putin es un acuerdo de paz que logre sus objetivos geopolíticos, y no necesariamente conquistar una determinada cantidad de territorio en el campo de batalla.

Durante mucho tiempo, el mandatario Vladimir Putin ha dicho que quiere reunirse con el presidente Donald Trump.

La razón de su interés es que cree que esa reunión, más que un avance en el campo de batalla, es su mejor oportunidad para asegurarse una victoria en su guerra contra Ucrania.

Los analistas que estudian...