Petro se reunió en Italia con Luigi Ciotti, un sacerdote ícono de la lucha contra la mafia

En Roma, Italia, el presidente Gustavo Petro y el padre Luigi Ciotti intercambiaron experiencias y manifestaron el interés por buscar el fortalecimiento de las líneas de cooperación. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República de Colombia

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A través de las redes sociales, la Presidencia de Colombia informó que el mandatario Gustavo Petro, que está de visita en Italia, se reunió con Luigi Ciotti, sacerdote reconocido por emprender una lucha contra la mafia desde hace décadas.

“Libera ha gestionado y promovido la entrega de tierras y propiedades incautadas a la mafia para que sean destinadas a la sociedad civil”, se lee en el mensaje difundido por las autoridades colombianas sobre la fundación que el sacerdote preside. También detallaron que entre ambos hubo un intercambio de experiencias y un interés por buscar el fortalecimiento de las líneas de cooperación.

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Según el mensaje publicado por la Presidencia colombiana, Ciotti “destacó el compromiso de Petro con la justicia social, la transición energética, la reforma agraria y las políticas de inclusión social”.

¿Quién es Luigi Ciotti, el padre que lucha contra la mafia y el crimen organizado en Italia?

Nacido en Pieve di Cadore, un pequeño pueblo en las montañas Dolomitas del noreste italiano, conocido por ser el lugar en el que nació el artista renacentista Tiziano, Luigi Ciotti es hijo de un padre albañil y una madre ama de casa, explicó The Times en el artículo El sacerdote de 79 años que salva a mujeres de la mafia, publicado en 2024.

Desde los 17 años, tras haberse mudado a Turín y rechazar la idea de ser técnico de radio, decidió dedicar su vida a ayudar a las personas en situación de calle. Un encuentro casual que tuvo con un hombre sin hogar lo llevó a tomar ese camino. Solo tres años después, en 1965, fundó su primera organización social, Gruppo Abele, y lo hizo con ayuda económica de un sacerdote local. Haciendo eco del personaje bíblico que fue asesinado por su hermano Caín, esa fue una iniciativa creada para dar alimento y refugio a quien lo necesitara.

Él se formó como clérigo y activista social y, en ese sentido, no remitió su trabajo a una parroquia, sino a la calle con poblaciones marginadas. Un punto de inflexión en su vida, según el relato del periódico británico, fue 1992, cuando la Cosa Nostra, la mafia siciliana, asesinó a Giovanni Falcone, el fiscal antimafia más importante de la isla, y a su mano derecha, Paolo Borsellino, entre otras personas más.

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El crimen perpetrado contra ellos, algunos de los cuales él conocía, llevó a Ciotti a unirse a la lucha contra el crimen organizado y en febrero de 1993 lanzó una revista antimafia llamada Narcomafie.

Desde esa plataforma cubrió el primer ataque de la mafia contra un clérigo: el homicidio de Pino Puglisi, un sacerdote siciliano que se enfrentó a ella y resultó asesinado a tiros frente a su casa en Palermo. Poco tiempo después, la Camorra mató a otro sacerdote: Peppe Diana. Ese hecho ocurrió cerca de Nápoles.

Luego de todo ello, en 1995, Ciotti fundó Libera, y con ella emprendió un esfuerzo a favor de una ley, aprobada un año después, que buscaba devolverles a las comunidades locales las tierras confiscadas a grupos del crimen organizado para que pudieran iniciar negocios agrícolas. Eso lo ha convertido en un importante referente antimafia.

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