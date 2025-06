Pincharon con jeringas a 145 personas en festival en Francia: hay 12 detenidos

La gente celebra durante la Fête de la Musique (Día Mundial de la Música) en París, Francia, el 21 de junio de 2025. La celebración anual de la música, que se originó en París en 1982, ahora se celebra internacionalmente el 21 de junio como el Día Mundial de la Música. Foto: EFE - Mohammed Badra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Francia celebró este fin de semana la Fiesta de la Música con multitudes en las calles, pero la jornada terminó con preocupación. Al menos 145 personas denunciaron haber sido pinchadas con jeringas en diferentes ciudades del país, según informó el Ministerio del Interior.

La policía ha detenido a 12 sospechosos, mientras se abren investigaciones para determinar el alcance y la naturaleza de los ataques.

Algunos de los detenidos estarían vinculados a más de 50 posibles víctimas, en particular en la ciudad de Angulema. En la capital, París, se reportaron 13 casos.

La fiscalía parisina informó que entre las personas afectadas hay una joven de 15 años y un chico de 18, quienes declararon sentirse mareados tras el incidente.

Las autoridades no han confirmado si estos ataques están relacionados con el uso de sustancias como Rohypnol o GHB, conocidas como drogas para violación, que pueden dejar a las víctimas confundidas o inconscientes.

Sin embargo, el Ministerio del Interior señaló que varias personas fueron trasladadas a hospitales para exámenes toxicológicos.

Antes del evento, circularon en redes sociales mensajes que incitaban a “pinchar a mujeres durante la Fiesta de la Música”, según informó el gobierno. The Guardian destaca que la influencer feminista Abrège Soeur fue una de las primeras en alertar públicamente sobre estas amenazas, aunque no está claro quién las publicó originalmente ni desde qué plataformas.

Le puede interesar: El líder de Irán se preparaba para el peor escenario desde un búnker

En total, más de 370 personas fueron detenidas durante la festividad por distintos motivos, incluidos robos, vandalismo y agresiones a la autoridad. Casi 90 de esas detenciones ocurrieron en París.

Además, se reportaron 14 personas heridas de gravedad y 13 agentes del orden resultaron lesionados. Entre los heridos, un joven de 17 años fue hospitalizado tras ser hallado con heridas de arma blanca en el abdomen, informó CBS News.

No es la primera vez que pasa en Francia

Las denuncias por pinchazos no son nuevas en Francia. Ya en 2022 se registró una ola de casos similares en clubes nocturnos, festivales y teatros, lo que llevó al gobierno a emitir recomendaciones para acudir de inmediato a la policía y solicitar un examen toxicológico ante cualquier sospecha de haber sido drogado.

Este repunte de casos ocurre a pocas semanas del inicio de la temporada de festivales de verano en París, y ha reavivado la preocupación sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de protocolos más estrictos para prevenir agresiones invisibles pero traumáticas.

Siga leyendo: EE. UU. pide a América Latina que elija “de qué lado” está con relación a Irán

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com