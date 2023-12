Polémica en escuela francesa: profesor enseñó cuadro del Renacimiento con desnudos

La obra que desató la polémica fue "Diana y Acteón" de Giuseppe Cesari. Foto: Redes sociales

Docentes del Instituto Jacques Cartier de Issou, una comuna cerca de París, cesaron sus labores luego de que se desatara una polémica porque un profesor mostró a sus alumnos de secundaria la obra de “Diana y Acteón” del pintor Giuseppe Cesari, quien retrató una historia de la mitología griega de libro de la Metamorfosis del poeta romano Ovidio.

Lea: Alemania: acusan a un grupo de extrema derecha de planear un golpe de Estado.

En esta pintura se muestra al cazador Acteón irrumpiendo en un lago en el que se bañan la diosa Diana y sus ninfas, que están todas desnudas, lo que al parecer causó indignación entre algunos estudiantes musulmanes, quienes se salieron del salón de clases y manifestaron sentirse ofendidos por la representación de los cuerpos desnudos.

¿Por qué causó polémica el cuadro del renacimiento con desnudos?

“Algunos estudiantes desviaron la mirada, se sintieron ofendidos y dijeron que estaban conmocionados”, dijo Sophie Venetitay, secretaria general del sindicato de maestros de escuelas secundarias, a la agencia AFP.

Tras lo sucedido, se propagó el rumor de que el profesor había insultado a los estudiantes, supuestamente haciéndole comentarios racistas e islamófobos, lo cual fue sustentado por los padres de familia, que también se quejaron del maestro.

Por su parte, la escuela niega las acusaciones y en respuesta a la ola de quejas y señalamientos, el pasado lunes 11 de diciembre, al igual que el viernes anterior, los profesores se negaron a trabajar, por lo que el Ministerio de Educación de Francia tuvo que enviar a funcionarios para investigar.

Venitay asegura que esta situación que se propició por el cuadro renacentista fue “la gota que colmó el vaso” para los docentes, que manifiestan que hay un “clima muy degradado” así como “falta de apoyo” por parte de la dirección a pesar de sus solicitudes. Distintos medios locales han señalado que desde septiembre de este año, se ha presentado esta situación en la que los padres y estudiantes se quejan de los cursos y castigos impuestos a sus hijos.

También puede leer: Mujeres iraníes reciben el premio Sájarov a “Mujer, vida y libertad” y Mahsa Amini.

“El derecho de cese de trabajo se refiere a la acumulación de hechos, entre ellos el que nos ocupa, pero que es un hecho, entre otros”, dijo el alcalde de Issou, Lionel Giraud, que estuvo el lunes en la escuela, que este martes retomaron clases.

Quien también hizo presencia fue el ministro de Educación, Gabriel Attal, que aseguró que los alumnos detrás de las quejas enfrentarán medidas disciplinarias. “En la escuela francesa, no se cuestiona la autoridad, se respeta. En la escuela francesa, no se cuestiona el laicismo, se respeta. En la escuela francesa, no se aparta la vista delante de un cuadro, no se tapan los oídos en clase de música, no se lleva ropa religiosa. En resumen, en una escuela francesa no se cuestiona la autoridad del profesor ni la autoridad de nuestros valores”, dijo el funcionario.

Tensión en las escuelas de Francia ante la situación mundial

En Francia, país con grandes comunidades musulmanas y judías, ha aumentado la tensión en las escuelas, a veces en relación con la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás. En octubre, un islamista radicalizado mató a puñaladas a su antiguo profesor, Dominique Bernard, en la ciudad de Arras (norte).

Más noticias de Europa La obra que desató la polémica fue "Diana y Acteón" de Giuseppe Cesari. El hombre, de 71 años, era obligado a pedir limosna por más de 13 horas diarias. Le negaban el descanso y la alimentación. Leer más La obra que desató la polémica fue "Diana y Acteón" de Giuseppe Cesari. Los detalles del acuerdo de la Unión Europea para regular el uso de IA La iniciativa había sido lanzada en 2021 por la Comisión Europea, con el objetivo de bloquear el uso indebido de la inteligencia artificial y al mismo tiempo impulsar la innovación en el sector. Leer más Los detalles del acuerdo de la Unión Europea para regular el uso de IA

Según manifestó el sindicato de profesores, lo que ocurre en la escuela les recuerda lo sucedido con Samuel Paty, quien fue decapitado por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en una clase. Según registro BBC, “las autoridades francesas creen que rumores falsos difundidos sobre la clase contribuyeron a incitar a un refugiado checheno radicalizado de 18 años a asesinar al profesor cerca de una escuela, un suburbio de París”.

Le recomendamos: La oposición francesa rechazó la reforma migratoria de Emmanuel Macron.