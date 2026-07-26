Policía alemana mata al sospechoso de ataque “islamista” en el día del Orgullo en Berlín

Personas guardan luto frente a la Puerta de Brandeburgo, iluminada con el mensaje “Berlín, ciudad de la libertad”, cerca del lugar donde un vehículo arrolló a una multitud junto al recorrido del desfile del Día de Christopher Street (CSD) en Berlín, Alemania, el 26 de julio de 2026. Foto: EFE - FILIP SINGER

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La policía alemana informó el domingo que mató al sospechoso del atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y 29 heridos.

Más temprano, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que se trató de “un ataque terrorista islamista” y dijo que el sospechoso era “ciudadano alemán de origen libanés”, identificado como Abdul Ballout, de 21 años.

La policía de Berlín indicó en un comunicado en X que los agentes localizaron al sospechoso y que este “corrió hacia ellos con un arma blanca”, lo que llevó a los agentes a abrir fuego y el hombre murió “en el lugar de los hechos”.

Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano.

Fue enviado a Alemania, donde fue condenado en 2026 en otro caso por “preparar un acto grave de violencia subversiva”, añaden.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

Poco antes de las 10 p. m. del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que “una o más” personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas. Posteriormente, el balance de heridos fue elevado a 29.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó el domingo que ninguno de los heridos está en estado crítico.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo utilizado en el ataque, una miniván de la marca Citroën, modelo Spacetourer y matriculada en Berlín, estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol.

Durante la jornada, la policía hizo un llamado a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre el paradero del sospechoso y difundió una fotografía.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó un ataque de “la manera más brutal” contra “una reunión por un Berlín tolerante y pacífico”.

El ataque del sábado recuerda una serie de incidentes similares de los últimos años que han avivado el debate sobre la inmigración, ya que varios de los autores eran de origen extranjero.

Martin Hess, un diputado del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), estimó en un comunicado que el ataque fue el resultado de “un completo fracaso de las políticas de seguridad del gobierno”.

“El islamismo es la mayor amenaza de seguridad para nuestro país”, consideró.

El ataque más mortífero de los últimos años fue un atropello masivo en un mercado navideño de Berlín en diciembre de 2016, perpetrado por un tunecino, que causó la muerte de 13 personas.

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