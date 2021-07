Policía inglés se declara culpable de asesinato de londinense Sarah Everard

El policía inglés acusado del asesinato de la londinense Sarah Everard, cuya desaparición a principios de marzo conmocionó al Reino Unido, se declaró este viernes culpable ante la justicia. Wayne Couzens, de 48 años, compareció por videoconferencia desde la prisión londinense de máxima seguridad de Belmarsh, donde está recluido, en una vista celebrada en el tribunal penal de Londres.

Anteriormente, este agente de la unidad de protección diplomática de la policía londinense ya se había declarado culpable de secuestrar y violar a Everard, de 33 años, que desapareció el 3 de marzo tras salir de noche de casa de unos amigos en Clapham, al sur de Londres.

El policía había sido detenido en su domicilio de Deal, en el sureste de Inglaterra, el 9 de marzo. Un día después de su detención, Everard fue hallada muerta en un bosque de la zona, a pocos metros de un terreno propiedad de Couzens. Según el informe del forense, su muerte fue causada por una “compresión del cuello”. La muerte de la joven causó una gran conmoción en el país, reabriendo el debate sobre la violencia contra las mujeres.

Miles de mujeres de todas las edades acudieron a las redes sociales para expresar su sentimiento de inseguridad, describiendo las amenazas y el acoso que habían sufrido y pidiendo a los políticos que hicieran algo al respecto. El juicio de Wayne Couzens se celebrará en octubre.

Críticas a la policía

“Wayne Couzens mintió a la policía cuando fue detenido y, hasta la fecha, se ha negado a hacer comentarios. Todavía no sabemos qué le llevó a cometer este atroz crimen contra una desconocida”, dijo la fiscal Carolyn Oakley. El agente acababa de terminar un turno de 12 horas cuando cometió el asesinato, del que la policía fue alertada cuando el novio de Everard, Josh Lowth, denunció su desaparición.

Couzens había reservado un coche de alquiler y había comprado un rollo de plástico autoadhesivo días antes del asesinato, haciendo pensar que su crimen fue premeditado. La cámara de un autobús captó el momento en que aparentemente Couzens interceptó a Everard en el sur de Londres. Se les ve a ambos junto al coche de alquiler.

La detención de un agente en activo y la violenta dispersión policial de una vigilia en honor de Everard suscitaron críticas sobre la actitud hacia las mujeres en el seno de la policía metropolitana de Londres. Un mes más tarde, dos agentes fueron acusados de haberse hecho fotografías inapropiadas con los cadáveres de dos hermanas asesinadas que luego circularon entre colegas.

La madre de las víctimas, Wilhelmina Smallman, también acusó a los medios y a la policía de no tomarse el caso tan en serio porque sus hijas no eran blancas como Everard. “Decimos que todos importamos igual y de hecho ahora puedo utilizar esta situación específica sobre mis hijas y Sarah, ya que no recibieron el mismo apoyo, el mismo clamor”, dijo a la BBC.

Otras acusaciones contra el policía

El policía inculpado es también sospechoso de exhibición sexual. La policía de policías (IOPC) dijo hace unos meses que va a determinar si las fuerzas del orden trataron de manera “apropiada” estos hechos, que habrían tenido lugar el 28 de febrero, unos días antes de la desaparición de Sarah Everard, en un restaurante de comida rápida en Londres.

Wayne Couzens ingresó en la policía londinense en septiembre de 2018. Formaba parte desde febrero de 2020 de una unidad armada y uniformada encargada de proteger las embajadas y otras representaciones diplomáticas, precisó la policía. Es padre de dos hijos.

El sospechoso tuvo que recibir cuidados en el hospital en dos ocasiones por heridas infligidas en una celda durante su arresto, dijo la policía. El caso ha suscitado una profunda conmoción en Reino Unido. El jueves, la diputada Jess Phillips leyó ante la Cámara los nombres de 118 mujeres asesinadas el año pasado en el país.