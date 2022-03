¿Por qué la “Z” es usada por Rusia en su guerra contra Ucrania?

En la imagen: la ciudad de Ekaterimburgo, que colinda con Siberia, tiene en una de sus paredes un grafiti con este logo. Foto: Agencia AFP

La letra Z se ha convertido en todo un enigma para los analistas políticos, especialistas de guerra y para el mundo entero, después de que apareciese pintada en los tanques de guerra rusos que se encontraban, en ese entonces, en la frontera de Bielorrusia y Ucrania, una semana antes de la invasión rusa a este país. Ahora, esta letra, que no se encuentra en el alfabeto cirílico, usado en Rusia, está siendo utilizada por todos aquellos que defienden y apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania.

Niños en hospitales, espías rusos, presentadores de televisión, nacionalistas rusos, gimnastas, periodistas. Esta letra se ha convertido en el símbolo de la guerra que Putin inició en Ucrania.

No obstante, este logo, pese a que es utilizado de forma frecuente, no es un símbolo oficial, ya que Rusia no lo ha asumido como tal. Aunque para los rusos este logo ya representa la “operación militar” que lleva su país en Ucrania. Rusia, de acuerdo con el presidente, Vladimir Putin, solo está efectuando una operación militar en ese país y no una guerra. De hecho, el presidente ha prohibido que los medios de comunicación y las escuelas digan que en Ucrania hay una “guerra” o una “invasión” y mucho menos que se critique al ejército ruso.

Sugerimos: ¿Quién es Ramzan Kadyrov, el “soldado de Putin”, y qué hace en Ucrania?

Aunque claramente la información que manejan en Rusia está controlada por el Kremlin, aún permanece la incógnita, que el mundo entero quiere resolver: ¿qué significa la letra Z? ¿Por qué está siendo usada por los ciudadanos y las tropas rusas? A esa pregunta le tenemos varias respuestas.

Después de que se observó la letra Z en los tanques de guerra rusos, los expertos empezaron a adivinar qué significaba. La primera teoría, según The Guardian, es que la letra Z significaba “zapad”, oeste en ruso. Según los expertos militares, las letras fueron escritas de acuerdo con las áreas donde las tropas rusas suelen estacionarse.

La segunda teoría afirma que la letra fue pintada en un intento por evitar el fuego cruzado entre las tropas bielorrusas y rusas. Por otro lado, expertos militares prorrusos afirmaron que la Z es de Zelensky el apellido del presidente ucraniano Volodímir Zelensky, según el medio citado.

De hecho, cuando empezó la invasión a Ucrania había tanques y camiones rusos con otras letras, como la O, X, A y la V. Estas letras aparecían enmarcadas con cuadrados y triángulos. Así que, para muchos expertos, la letra V simbolizaba a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mientras que, hasta la fecha, no se conoce el significado del resto.

Por otro lado, pese a que el Gobierno de Rusia nunca ha afirmado o negado los rumores relacionados con este logo, el Ministerio de Defensa ruso publicó en su perfil de Instagram que “Z significaba Za pobedu”, es decir “para la victoria” y la V significaba “poder de la verdad”.

Recomendamos: Bajo el talibán y los hutíes, las mujeres aún luchan por recuperar sus derechos

Guerra “Z”

Aunque las teorías relacionadas con este logo no han sido confirmadas, esto no ha detenido a los ciudadanos prorrusos de usarlo para referirse a la guerra con Ucrania.

Otra de las personas en usar este símbolo de forma pública fue Maria Butina, una antigua espía rusa que fue condenada por espionaje en Estados Unidos. Butina subió un video a sus redes sociales, en donde se le veía tallando la letra “Z” en su chaqueta.

Tres días después del inicio de la guerra, el medio de comunicación ruso RT empezó a vender camisetas estampadas con esta letra. Asimismo, un presentador de televisión ruso, Vladimir Solovyov, mostraba en sus videos este logo pegado a su computadora.

A su vez, en la ciudad de Ekaterimburgo, que colinda con Siberia, aparece en una de sus paredes un graffiti con este logo. También, los ciudadanos nacionalistas en Moscú organizaron una caravana de autos con la letra Z pintada y varios funcionarios rusos se comprometieron a incluir la letra Z en los nombres de sus regiones. Serguei Tsivilev, quien es líder de la región de Keremovo, anunció que cambió el nombre de la región y le agregó la letra Z, bautizando la región con el nombre de “KuZbass”, según reporta The Guardian.

La agencia encargada de vigilar los medios y las telecomunicaciones en Rusia, llamado Roskomnadzor, cambió su nombre en Telegram para enfatizar la letra Z. De hecho, en una de las calles de San Petersburgo, donde nació Putin, se puede ver un cartel gigante que muestra una Z con un hashtag que dice “no dejamos lo nuestro”.

Este símbolo, al parecer, traspasó fronteras, según reporta Al Jazeera. Durante una protesta prorrusa llevada a cabo en Serbia, varios ciudadanos serbios llevaban pancartas con la letra Z. Además, pintaron varias calles de Belgrado, la capital del país, con este logo.

De acuerdo con el medio The Economist, ”la adopción de Z días después de la operación sugiere que la planificación de la guerra de información de Rusia puede haber sido tan aleatoria como parecen haber sido los planes de guerra”.

Además, añade que es irónico que Putin utilice una letra latina como el símbolo de la guerra que inició en Ucrania, ya que anteriormente había afirmado que el idioma ruso estaba amenazado en este país.

Sugerimos: Polonia ofreció sus aviones de combate, ¿cómo son y por qué sorprendió el anuncio?

Según el medio citado, este logo de la “Z” nunca había sido asociado con Putin y no tiene el simbolismo de otros íconos, como el de la esvástica Nazi.

Sin embargo, ya es usado para asustar y amedrentar a quienes apoyen a Ucrania. Miembros opositores al Gobierno de Putin afirman que han encontrado una carta con este logo en sus casas. Adicionalmente, Memorial, un grupo de derechos humanos, afirma que oficiales rusos dejaron una Z dentro de una de sus oficinas, después de una redada.

Según The Economist “los funcionarios rusos adoptaron este logo para demostrar lealtad a su líder. Más que nada Z es ahora para Putin”.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.