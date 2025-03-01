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¿Pura aura? Los momentos con más mística del papa Francisco

En la jerga juvenil de Internet, el término “aura” se ha usado para elogiar el carisma de alguien. El papa no ha sido ajeno a esto.

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Redacción Mundo
01 de marzo de 2025 - 03:00 p. m.
¿Pura aura? Los momentos con más mística del papa Francisco
Foto: William Niámpira

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Por Redacción Mundo

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