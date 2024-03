Putin contra sí mismo: las elecciones presidenciales en Rusia

Una mujer posa para las fotos junto a un recorte de cartón del presidente ruso y candidato presidencial Vladimir Putin. Foto: EFE - YURI KOCHETKOV

A partir de este viernes, Rusia saldrá a votar. Un total de 112,3 millones de votantes en el país, sumados a los 1,9 millones en el extranjero, tendrán hasta el 17 de marzo para llenar el tarjetón electoral. En un Estado en medio de una guerra y en el que no hay libertad de expresión, no hay mayor expectativa sobre lo que pueda ocurrir. No hará falta esperar hasta este domingo para conocer el resultado: Vladimir Putin, quien ha sido casi que el único jefe de Estado que ha tenido Rusia en todo el siglo XXI, saldrá victorioso.