Putin propone reunión con Zelenski: esto es lo que se sabe

Después del encuentro del lunes, primero entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y luego con todos los líderes europeos, el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso organizar en Moscú una reunión bilateral con el mandatario de Ucrania durante una llamada telefónica con Trump, según informaron a la agencia AFP fuentes cercanas a las negociaciones.

“Putin mencionó Moscú”, indicó una de estas fuentes. El líder ucraniano, que se encontraba en ese momento en la Casa Blanca con mandatarios europeos, “respondió que no”, añadió. La réplica surgió en un contexto donde, horas antes, Zelenski, afirmó estar listo para hablar con su par ruso, pero “sin condiciones”.

La llamada entre Trump y Putin

Yuri Ushakov, asesor presidencial para la política internacional rusa, anunció que la noche del lunes Donald Trump llamó a Vladímir Putin y en esa conversación se habló de “la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas”.

Ushakov precisó también que la charla telefónica entre ambos líderes se extendió durante 40 minutos. En sus declaraciones no mencionó que existiera una futura cumbre entre Putin y el presidente ucraniano, pero tampoco descartó la posibilidad.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo a la televisión pública que “cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente”. Sus declaraciones van de la mano con lo que Zelenski ha calificado como un “paso significativo” al referirse a la paz por medio de garantías de seguridad.

El mandatario ucraniano aseveró que “a través del apoyo (de sus aliados), a través de las garantías de seguridad y a través del coraje de los ucranianos”, la paz se puede lograr.

En la misma sintonía, el presidente de Estados Unidos afirmó que se están haciendo los preparativos para una reunión entre Putin y Zelenski. Por otra parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, quien estuvo en las conversaciones en la Casa Blanca, dijo que aquel acercamiento está previsto para las próximas dos semanas. El medio Reuters reveló que probablemente las negociaciones se darán en Hungría.

En contraste, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo que Rusia “no da señales de actuar de buena fe” refiriéndose a la resolución de la guerra en Ucrania que lleva un poco más de tres años tras la ofensiva de Rusia en febrero de 2022.

