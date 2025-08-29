No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Putin se muestra fuerte ante Europa con un ataque mortal en la capital de Ucrania

Luego de verse con Trump en Alaska, el líder del Kremlin desafió a los jefes europeos con una ofensiva que afectó instituciones oficiales. Ante la ambigua posición de Estados Unidos, Rusia mostró fuerza y una intención lejana de concretar el fin de hostilidades.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Los bomberos trabajan en un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, capital de Ucrania.
Los bomberos trabajan en un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, capital de Ucrania.
Foto: AP - Efrem Lukatsky

Hace pocas semanas se vio a Vladímir Putin llegar a Alaska para reunirse con Donald Trump. Pocos días después, Volodímir Zelenski y sus aliados europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer, aterrizaron en Washington para reunirse con el republicano en la Casa Blanca. Con intercambios de sonrisas y apretones de mano, en ambas cumbres, el líder de Estados Unidos se distanció de la idea de concretar un alto al fuego (un pedido de Ucrania y de los mandatarios del Viejo Continente) y se mostró en un primer momento...

Por Redacción Mundo

