Putin se muestra fuerte ante Europa con un ataque mortal en la capital de Ucrania

Los bomberos trabajan en un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, capital de Ucrania. Foto: AP - Efrem Lukatsky

Hace pocas semanas se vio a Vladímir Putin llegar a Alaska para reunirse con Donald Trump. Pocos días después, Volodímir Zelenski y sus aliados europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer, aterrizaron en Washington para reunirse con el republicano en la Casa Blanca. Con intercambios de sonrisas y apretones de mano, en ambas cumbres, el líder de Estados Unidos se distanció de la idea de concretar un alto al fuego (un pedido de Ucrania y de los mandatarios del Viejo Continente) y se mostró en un primer momento...