Putin y Trump en Alaska: sanciones, territorio y el futuro de la guerra de Ucrania

Una camiseta con retratos del presidente ruso Putin (derecha) y del presidente estadounidense Trump (izquierda) se exhibe para la venta en un mercado de recuerdos en Moscú, Rusia, el 13 de agosto de 2025. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Han pasado siete años desde la última vez que Donald Trump y Vladímir Putin estuvieron enfrentados cara a cara en un encuentro bilateral. Visto desde hoy, el tema de la ocasión, en Helsinki, Finlandia —la discusión sobre el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos— parece de menor importancia, considerando que para el encuentro de este viernes en Alaska el tema central es el fin de una guerra de más de tres años en Ucrania que ha dejado más de 42.000 civiles muertos o heridos, según cifras de la Agencia de la ONU para los...