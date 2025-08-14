No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Putin y Trump en Alaska: sanciones, territorio y el futuro de la guerra de Ucrania

El regreso del presidente ruso a la diplomacia global y la apuesta de Trump por resolver la guerra en Ucrania se pondrán a prueba en un cara a cara sin asesores y con difíciles probabilidades de éxito duradero.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
14 de agosto de 2025 - 10:48 p. m.
Una camiseta con retratos del presidente ruso Putin (derecha) y del presidente estadounidense Trump (izquierda) se exhibe para la venta en un mercado de recuerdos en Moscú, Rusia, el 13 de agosto de 2025.
Una camiseta con retratos del presidente ruso Putin (derecha) y del presidente estadounidense Trump (izquierda) se exhibe para la venta en un mercado de recuerdos en Moscú, Rusia, el 13 de agosto de 2025.
Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

Han pasado siete años desde la última vez que Donald Trump y Vladímir Putin estuvieron enfrentados cara a cara en un encuentro bilateral. Visto desde hoy, el tema de la ocasión, en Helsinki, Finlandia —la discusión sobre el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos— parece de menor importancia, considerando que para el encuentro de este viernes en Alaska el tema central es el fin de una guerra de más de tres años en Ucrania que ha dejado más de 42.000 civiles muertos o heridos, según cifras de la Agencia de la ONU para los...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Rusia

UCrania

GUerra en Ucrania

Donald Trump

Vladimir Putin

volodimir Zelenski

Estados Unidos

alaska

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar