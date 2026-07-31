¿Qué es el espacio Schengen y por qué está en el centro de la crisis entre España e Italia?

Un gran número de inmigrantes regresan a pie a su país de origen (Marruecos), este viernes. Foto: EFE - Reduan Dris

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Italia causó revuelo al sugerir la exclusión de España de la zona de libre circulación de la UE, el espacio Schengen, después de que el enclave español de Ceuta se viera desbordado por la llegada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos.

Sin embargo, ¿es posible una petición así, respaldada por algunos gobiernos y figuras políticas en Europa? En resumen, no. He aquí por qué:

¿Qué es la zona Schengen?

Es uno de los logros más tangibles de la Unión Europea: un espacio de libre circulación en el que se han suprimido los controles para los viajeros.

Este vasto espacio se fue construyendo gradualmente a partir de 1985. Los controles fronterizos se abolieron efectivamente por primera vez en 1995 entre Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Portugal.

En la actualidad el espacio abarca 29 países. Cubre a los miembros de la UE, excepto Chipre e Irlanda, y países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

En la práctica, los ciudadanos de esos 29 países pueden viajar libremente dentro del espacio Schengen sin estar sometidos a controles fronterizos.

¿Se puede excluir a un país?

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el jueves que España debería ser suspendida del espacio Schengen, y calificó de “impactantes” las imágenes de la masiva llegada de migrantes a Ceuta.

España denunció la “demagogia” de Italia y convocó al embajador de ese país en Madrid para presentar una protesta.

Sin embargo, este viernes Finlandia respaldó la petición de Italia y Dinamarca aseguró que la UE debería contemplar esa medida como posibilidad.

“Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, declaró la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen.

Sin embargo, de acuerdo con los tratados europeos, una medida de este tipo no es legalmente posible.

“En el marco de Schengen no existe ninguna disposición para este tipo de acción. Un Estado no puede expulsar unilateralmente a otro del espacio”, explicó a la AFP Marie-Laure Basilien-Gainche, profesora de derecho en la Universidad Lyon 3.

¿Qué se puede hacer?

Aunque no es posible expulsar a un país de Schengen, los Estados miembros pueden restablecer temporalmente los controles fronterizos en circunstancias excepcionales.

La normativa de Schengen fija las normas. Los controles fronterizos pueden restablecerse temporalmente si existe una “amenaza grave para la seguridad interior o el orden público”, como el terrorismo, la delincuencia organizada o durante emergencias sanitarias, como la pandemia de covid.

Los Estados miembros también pueden reintroducir controles en las fronteras interiores si se producen “movimientos no autorizados, repentinos y de gran escala, de nacionales de terceros países”.

Francia endureció el viernes los controles en su frontera con España.

“Pero no hay ninguna frontera interior compartida entre Italia y España, y mucho menos entre España y Finlandia”, señaló Basilien-Gainche.

¿Qué dice la UE?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de “inaceptables” las imágenes procedentes de Ceuta y señaló que su equipo está en contacto con España y con Marruecos.

Pero la UE ha rechazado la petición de Italia.

Un responsable europeo declaró a la AFP que la UE comprendía que “algunos gobiernos estén preocupados”, pero subrayó que la prioridad era “proteger nuestras fronteras exteriores”.

Bruselas también señaló que la actual crisis afecta al enclave de Ceuta, situado en el continente africano. Para llegar de allí hasta la Europa continental hay que pasar controles adicionales, en los que no se ha detectado ningún movimiento.

“No es que estén desembarcando en España y pasando luego a Francia”, dijo el responsable, que pidió el anonimato.

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