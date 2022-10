¿Qué es una ‘bomba sucia’? Así es la peligrosa arma de la que habla Vladimir Putin

Rusia ha dicho que Ucrania usaría el combustible almacenado en la planta de Chernóbil para fabricar una "bomba sucia". Foto: AFP - Agencia AFP

Rusia ha asegurado que Ucrania entró “en la fase final” de la fabricación de una “bomba sucia”, una denuncia que los gobiernos occidentales han desestimado por falta de pruebas. Países aliados de Kiev consideran que Moscú solo quiere buscar un pretexto y mostrarse bajo amenaza para escalar la ya inhumana guerra en Ucrania en la que han muerto unas 100.000 personas, según estimaciones.

Pero ¿qué es una “bomba sucia” y por qué causa tanta preocupación?

La “bomba sucia”, un arma de perturbación

Según Rusia, Ucrania planea detonar en su propio territorio una “bomba sucia” para restarle mucha más credibilidad y respeto a Moscú en la escena internacional. Este tipo de arma no es un artefacto nuclear, sino una bomba convencional envuelta en materiales radioactivos que salen expulsados en forma de polvo o pequeños trozos llamados “pellets” tras la detonación.

“Una bomba sucia no es un ‘arma de destrucción masiva’ sino un ‘arma de perturbación masiva’ que principalmente busca contaminar y dar miedo”, resume la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos (U.S. NRC).

También conocida como “dispositivo de dispersión radiológica (DDR)”, el término “bomba sucia” se refiere a cualquier artefacto que al detonarse disemina varios productos química o biológicamente tóxicos. Así que esta bomba convencional puede estar envuelta tanto en materiales radiológicos como biológicos, químicos o nucleares que son fáciles de encontrar, como el cesio-137 utilizado en todo el mundo en medicina y otros usos. Rusia, de hecho, ha dicho que Ucrania usaría el combustible almacenado en Chernóbil para fabricar el artefacto.

“Las sustancias radioactivas que provienen de instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear utilizadas en la central nuclear [ucraniana] de Chernóbil pueden utilizarse” para fabricar una bomba sucia, señaló el lunes el general ruso Igor Kirillov, encargado de sustancias radioactivas y productos químicos y biológicos en el ejército ruso.

No es considerada como una arma atómica porque la explosión no resulta de la fisión, como las convencionales bombas atómicas, o de la fusión, como las bombas de hidrógeno. Cabe recordar que, dentro de su arsenal, Ucrania no cuenta con armas nucleares. En 1990, el país decidió renunciar a las armas nucleares que quedaban en su territorio a cambio de seguridad y reconocimiento como país independiente.

¿Cuál es el peligro?

A diferencia de las bombas nucleares que provocan una inmensa destrucción, el peligro con esta arma no proviene de la radiación, sino de la explosión. Las personas que estén cerca del lugar de la detonación estarían expuestas a un nivel enorme de radiación capaz de causar una enfermedad terminal. El polvo radioactivo, por otro lado, puede propagarse y contaminar agua o alimentos, además de causar los mismos problemas a quienes inhalan el aire cotaminado.

El debate sigue vivo

Moscú reiteró el martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus afirmaciones contra Ucrania, pero los diplomáticos occidentales señalaron que no se aportó pruebas que sustentaran la acusación. El embajador británico ante la ONU, James Kariuki, tildó la afirmación rusa de “aparentemente falsa”. “No hemos visto o escuchado nuevas pruebas durante esta reunión privada”. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) estaban en camino a Ucrania tras una invitación de Kiev a inspeccionar sus instalaciones nucleares.

“Su incredulidad [la de los países de la OTAN] sobre la información entregada por la parte rusa no significa que la amenaza de utilizar una bomba sucia deje de existir. La amenaza es clara”, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Moscú de intentar justificar una escalada en el conflicto y manifestó que “si Rusia dice que Ucrania estaría preparando algo, eso solo significa una cosa: que Rusia ya ha preparado todo eso”, reaccionó el presidente ucraniano”.

