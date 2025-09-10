Rusia pone a prueba a la OTAN con incursión de drones en Polonia

“Nadie puede dudar que debemos prepararnos para diversos escenarios”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk. Foto: EFE - RADEK PIETRUSZKA

Rusia violó el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, con drones que fueron neutralizados. El gobierno polaco calificó este hecho como “un acto de agresión”. El incidente generó incertidumbre sobre si la OTAN debe involucrarse directamente en la guerra contra Ucrania.

En la Unión Europea (UE), el ataque ruso fue categorizado como “intencionado”. Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, afirmó que los drones “iban armados” y enfatizó que “pudo haber ocurrido algo en cualquier momento”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk,...