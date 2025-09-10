No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Rusia pone a prueba a la OTAN con incursión de drones en Polonia

Polonia neutralizó drones rusos y la OTAN condenó la violación del espacio aéreo de Varsovia por parte de Moscú. Además, ya se invocó el cuarto artículo de aquel órgano.

Juliana Valentina Vélez
Juliana Valentina Vélez
10 de septiembre de 2025 - 10:57 p. m.
“Nadie puede dudar que debemos prepararnos para diversos escenarios”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk.
“Nadie puede dudar que debemos prepararnos para diversos escenarios”, dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk.
Foto: EFE - RADEK PIETRUSZKA

Rusia violó el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, con drones que fueron neutralizados. El gobierno polaco calificó este hecho como “un acto de agresión”. El incidente generó incertidumbre sobre si la OTAN debe involucrarse directamente en la guerra contra Ucrania.

En la Unión Europea (UE), el ataque ruso fue categorizado como “intencionado”. Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, afirmó que los drones “iban armados” y enfatizó que “pudo haber ocurrido algo en cualquier momento”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk,...

Juliana Valentina Vélez

Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
CarlosC(n339z)Hace 20 minutos
Falso positivo liderado por la OTAN. Selensky es el líder de Europa. Tan mal estamos.
