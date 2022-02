¿Qué pasará cuando muera la Reina Isabel? Informe revela los planes de la corona

Se conocen más detalles sobre los planes de la corona británica una vez muera la Reina Isabel II, hoy aislada por contagio de COVID-19. Foto: Agencia AFP

La reina Isabel II canceló sus compromisos previstos esta semana debido a síntomas “leves” de coronavirus, anunció el palacio de Buckingham. La monarca, de 95 años, sufre “síntomas leves similares a un resfriado” tras haber dado positivo para COVID-19 el domingo, pero “continuará con tareas sencillas” de su agenda, dijo un vocero.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Esta noticia ha hecho que se disparen los rumores sobre su estado de salud. Si bien este miércoles no ha habido un comunicado desde la Casa Real, lo que dice la prensa británica es que la reina está en buenas condiciones de salud.

Según los medios británicos, la reina, que en abril cumplirá 96 años, tiene tres dosis de vacunas contra el COVID-19, al igual que su hijo y la esposa de éste, Camila, que también se contagió.

¿Qué pasará cuando muera la reina?

Como sucede con todos los personajes y figuras públicas existe un plan para cuando la Reina Isabel II muera. Así lo reveló un informe del portal Politico, que cita un documento filtrado en octubre del año pasado conocido como la operación “London Bridge”.

Le puede interesar: Reina Isabel, 70 años en el trono

En este documento, planeado desde 1960, se detallan una serie de ceremonias y planes diseñados para el país una vez la soberana muera. Si bien el esquema a grandes rasgos de los planes se ha dado por sentado, este plan sí es específico en detalles, horas y días.

El plan despeja una de las dudas más grandes: ¿Quién la sucederá? Pues de acuerdo con The Guardian, que publicó el mismo informe el año pasado, será el príncipe Charles el que asuma la corona. También hay detalles de cómo se manejará el tema en los medios de comunicación y los primeros diez días de duelo.

Los saludos con armas de fuego se llevarán a cabo en todas las estaciones de saludo organizadas por el Ministerio de Defensa. Y el país hará un minuto de silencio.

¿Cuándo ascenderá el príncipe Charles al trono?

Según Politico, el día después de la muerte de la Reina, conocido como Día D+1, el Consejo de Adhesión se reunirá en el Palacio de St. James para proclamar al Príncipe Charles.

Le puede interesar: ¿Quién sigue en la línea de sucesión al trono británico?

Lo primera que hará será una gira por el Reino Unido. Su primer deber será una visita al parlamento escocés. Irá a Irlanda del Norte al día siguiente para recibir una segunda moción de condolencias en el Castillo de Hillsborough.

Luego, el nuevo soberano, el príncipe Charles, se dirigirá a Gales y asistirá a un servicio en la catedral de Llandaff en Cardiff.

Los detalles claves del plan

El informe señala que las medidas incluyen el cambio de la página web de la familia real, anunciando el fallecimiento de la monarca a través de una página de espera negra, así como el resto de sitios oficiales desplegarán un banner del mismo color, en forma de luto.

Politico señala que el día de la muerte se denomina el Día D, y los posteriores, D+1, D+2 así sucesivamene hasta el día 10.

No se publicarán historias que no sean de último minuto, que no requieran de una reacción inmediata, y se restringirán los retweets al criterio que tenga el representante de comunicaciones del gobierno.

El informe afirma que se llevará a cabo una maratón de llamadas para informar a los altos cargos británicos, ministros y funcionarios el deceso. Esto estará a cargo del secretario privado de la Reina, pero el guión para dar la noticia ya está escrito.

“Nos acaban de informar de la muerte de Su Majestad la Reina”. También se les dirá a los ministros que “se requiere discreción”.

El secretario del gabinete enviará un correo electrónico a los altos funcionarios. Por el momento, se tiene una versión en borrador de esto. Dice: “Estimados colegas, es con tristeza que les escribo para informarles de la muerte de Su Majestad la Reina”.

The Guardian también informaba que el fallecimiento de la reina llegará a los oídos del Primer Ministro con la frase “El puente de Londres ha caído”, mientras que el resto de ciudadanos se enterarán del suceso a través de PA Media, la agencia nacional de noticias del Reino Unido e Irlanda.

¿Cómo será el funeral?

Westminster marcará el ritmo de la procesión del cuerpo de Isabel II, que por tres días, a lo largo de 23 horas, podrá ser visitado por quienes así lo deseen. En paralelo, se emitirán unos boletos con horarios para personas VIP.

Finalmente, el funeral de Estado se llevará a cabo al décimo día de la muerte de la soberana, convirtiéndose en un “día de duelo nacional”, sin ser catalogado como un día festivo.

En caso de que la ceremonia se lleve a cabo entre semana, es decisión de los empleadores darle el día libre a sus trabajadores; si cae en fin de semana, no habrá día de reposición.