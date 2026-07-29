¿Quién es Pavel Durov, el millonario que Rusia acusa de cooperación con el terrorismo?

Pavel Durov fue objeto de una orden de detención en Francia por delitos presuntamente cometidos a través de Telegram. Foto: AFP - GIUSEPPE CACACE

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El multimillonario Pavel Durov, de 41 años, es fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería Telegram. Aunque nació en Leningrado, ahora San Petersburgo, tiene también las ciudadanías de Francia, Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia lo acusa de colaborar con actividades terroristas.

Cuando Durov tenía apenas 22 años fundó con su hermano VKontakte, la mayor red social de Rusia, parecida a Facebook, según se lee en The Associated Press. Años después, en medio de las presiones de las autoridades por las protestas masivas contra el Kremlin en 2011 y 2012, él vendió su participación en dicha red social. Luego de ello, en 2013, ambos fundaron Telegram y en 2014 se mudó a Dubái.

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Él lo dijo: “Quiero ser un tótem de internet”. Así lo afirmó a un profesor al graduarse de un elitista liceo de San Petersburgo, donde también estudió el matemático Grigori Perelmán, informó la agencia EFE. Y es que Telegram supera los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Este hombre, que lleva una vida fitness, que además tiene seis hijos con tres exparejas y una vez declaró que había donado esperma con el cual engendró a 100 niños en 12 países, defiende la confidencialidad en internet y el cifrado en la mensajería. Se ha negado a permitir la moderación de mensajes en Telegram, donde se pueden publicar videos, imágenes y comentarios en canales que cualquiera puede seguir.

De hecho, la aplicación ha enfrentado críticas en Rusia y otros países por la falta de moderación de contenidos, lo que, según expertos, abre la plataforma a un posible uso para el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el intercambio de material vinculado a la explotación sexual de menores.

En Francia, por ejemplo, fue objeto de una orden de detención por delitos presuntamente cometidos a través de Telegram, que abarcan desde fraude y narcotráfico hasta ciberacoso y delincuencia organizada, incluyendo la promoción del terrorismo y el fraude. Rusia, por su parte, ha intentado bloquear la plataforma. Se estima, según datos de Forbes, que Durov tiene un patrimonio neto de USD 6.600 millones.

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