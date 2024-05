¿Quién es Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, atacado a tiros?

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, fue atacado a tiros este miércoles 15 de mayo; el sospechoso ya fue detenido. Esta es la historia del polémico político. Foto: EFE - JAKUB GAVLAK

“Un intento de asesinato contra uno de los mayores cargos constitucionales es una amenaza sin precedentes para la democracia eslovaca”, aseguró el ex primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini, luego de declarar su “horror” por el ataque contra su aliado, el primer ministro Robert Fico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, también condenó “el vil ataque”: “Estos actos de violencia no tienen cabida en nuestra sociedad y socavan la democracia, nuestro bien común más preciado”. El presidente estadounidense, Joe Biden, también condenó el ataque, calificándolo como un “horrible acto de violencia”.

De acuerdo con las autoridades eslovacas, el sospechoso del ataque fue detenido por las autoridades. “La Policía detuvo al atacante y tan pronto como sea posible nos entregará más información”, declaró la vocera de la presidenta, Zuzana Caputova, primera mujer en ocupar el cargo en ese país.

La directora del hospital local, Marta Eckhardtova, informó que el primer ministro fue trasladado al centro y tratado en la unidad de cirugía vascular, aunque no describió sus heridas. Según medios de comunicación locales, el sospechoso del ataque es un escritor de 71 años. “No tengo ni la más remota idea de lo que estaba pensando mi padre, de lo que estaba planeando ni del porqué”, declaró el hijo del sospechoso a la web de noticias eslovaca aktuality.sk.

Lo que se sabe del ataque contra Fico

El primer ministro eslovaco fue atacado a la salida de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la localidad de Handlová. Cuando el político se acercó a saludar a un grupo de personas que se encontraba en el lugar del encuentro, Casa de la Cultura, fue atacado.

Según la prensa de ese país, Robert Fico recibió varios disparos en su abdomen y el pecho. El carro oficial lo llevó al hospital de Bratislava, capital de Eslovaquia, y fue intervenido de urgencia. Inicialmente, se dijo que su vida no corría peligro, pero nuevos reportes hablan de que está en “estado crítico”.

¿Quién es Robert Fico?

Robert Fico tiene 59 años y ha ocupado el cargo de primer ministro de Eslovaquia en cuatro ocasiones: entre 2006 y 2010; 2012 y 2018, temporada en la que también estuvo al frente del Gobierno, y volvió a ser elegido en octubre de 2023, luego de una alianza con una coalición prorrusa. Señalado de ser un líder populista afín al Kremlin, este político ha tenido que enfrentar varios escándalos. El más grande, en 2018, año en el que tuvo que presentar su dimisión tras el asesinato de un periodista que investigaba casos de corrupción que conectaban a representantes del Gobierno eslovaco con empresarios italianos, presuntamente conectados con la mafia de ese país. Al parecer, los eslovacos olvidaron el escándalo y lo votaron masivamente en su última elección.

Desde su última victoria, en octubre, Fico ha hecho una serie de comentarios que han deteriorado los lazos entre Eslovaquia y la vecina Ucrania, cuestionando, por ejemplo, la soberanía de este país y pidiendo un compromiso con Rusia. Cuando fue elegido, Eslovaquia dejó de enviar armas a Ucrania, que se enfrenta a una invasión rusa desde 2022. Durante la campaña electoral prometió que no proporcionaría a Kiev “ni una sola bala”.

Hasta su tercera llegada al poder, Eslovaquia había apoyado incondicionalmente a Ucrania. Siempre se mostró en contra del envío de armas para el Ejército ucraniano y rechazó las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea. Pese a las complicadas relaciones, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenó “este acto de violencia contra el jefe de gobierno de nuestro Estado socio vecino”. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de “crimen odioso” el ataque, describiendo a Fico como “un hombre valiente y decidido”.

Fico también provocó protestas masivas debido a sus polémicos cambios, entre ellos una ley de medios de comunicación, que, según los críticos, socavará la imparcialidad de la radio y la televisión públicas. Evita toda relación con la prensa tradicional y, al igual que muchos otros líderes, usa YouTube, Facebook y otras plataformas.

La relación del primer ministro ha sido muy difícil con los medios de comunicación. En su primer mandato fue acusado de perseguir a la prensa crítica, a aquellos que sacaban informes de corrupción en contra de su gobierno, a los que llamó, en varias ocasiones, “hienas idiotas” o “sucias prostitutas antieslovacas”.

En una rueda de prensa posterior al tiroteo, el diputado Lubos Blaha, del partido Smer, de Fico, arremetió contra sus detractores. “Ustedes, los medios de comunicación liberales y los políticos progresistas tienen la culpa. Robert Fico está luchando por su vida por culpa de vuestro odio”, dijo Blaha.

Fico es acusado de ser antiLGBTI. Desde que llegó al poder por primera vez prometió “bienestar, orden y estabilidad”, y en esa promesa no caben ni los inmigrantes ni los miembros de la comunidad LGBTI, según resalta la prensa europea. Ellos han sido objetivo de sus ataques más violentos y les dice que no son bienvenidos. “Desde luego, nunca seré partidario de que puedan casarse, como vemos en otros países”, declaró recientemente en una rueda de prensa, tras afirmar que la adopción por parejas del mismo sexo, que no es posible en Eslovaquia, era una “perversión”.

