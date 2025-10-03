¿Quién es Sarah Mullally, la primera mujer en cabeza de la Iglesia de Inglaterra?

Dame Sarah Mullally pronuncia un discurso tras ser nombrada la primera mujer arzobispo de Canterbury en los casi 500 años de historia de la Iglesia de Inglaterra. Foto: EFE - NEIL HALL

La obispa de Londres, Sarah Mullally, fue nombrada este viernes arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer que encabeza la Iglesia de Inglaterra y en jefa espiritual de los anglicanos.

El gobierno británico anunció en un comunicado que el rey Carlos III, como líder supremo de la Iglesia anglicana, había aprobado el nombramiento propuesto por el Colegio de Cánones de la Catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra.

Mullally, de 63 años y madre de dos hijos, sustituye a Justin Welby, de 68 años, quien ya había oficiado varios eventos reales importantes, como el funeral de la reina Isabel II y la coronación de Carlos III.

El nuevo nombramiento se da después de que el exarzobispo se viera obligado a renunciar en noviembre de 2024.

La religiosa, que abandonó en 2004 su trabajo de enfermera para dedicarse al sacerdocio a tiempo completo, se convierte en la 106ª arzobispa de Canterbury.

En un comunicado, Mullally reconoció la “gran responsabilidad” de su nuevo cargo, pero declaró que siente una sensación de “paz y confianza en Dios” para cumplirla.

El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró el nombramiento de la primera mujer en este cargo.

“La Iglesia de Inglaterra es de una importancia profunda para este país. Sus iglesias, catedrales, escuelas y organizaciones benéficas forman parte del tejido de nuestras comunidades”, dijo en un comunicado.

La nueva arzobispa “desempeñará un papel clave en nuestra vida nacional”, añadió.

¿Por qué renunció el anterior líder del anglicanismo, Justin Welvy?

Welby recibió presión para renunciar tras las acusaciones de que su institución encubrió durante años agresiones físicas y sexuales a menores por parte de John Smyth, un abogado vinculado a la misma.

Smyth presidía una organización benéfica vinculada a la Iglesia anglicana, que organizaba campamentos de vacaciones.

Entre la década de 1970 y mediados de la de 2010, Smyth abusó sexualmente de 130 niños y jóvenes en Reino Unido y luego en África, en particular en Zimbabue y Sudáfrica, donde se instaló y murió en 2018 a los 75 años, sin ser juzgado.

La institución fue informada oficialmente de estos hechos en 2013, pero muchos responsables los conocían desde la década de 1980 y los mantuvieron en silencio como parte de una “campaña de encubrimiento”, concluyó una investigación encargada por la propia Iglesia anglicana.

El informe también concluía que el arzobispo de Canterbury “podría y debería haber denunciado” a la policía la violencia cometida por el abogado a partir de 2013, cuando se convirtió en primado de la Iglesia de Inglaterra.

La Iglesia ha fallado: el discurso de Mullally

Mullally se comprometió el viernes a “fomentar una cultura de seguridad y bienestar para todos”, tras los casos de agresiones sexuales que sacudieron a la institución.

“Como Iglesia, con demasiada frecuencia hemos fallado en reconocer o tomar en serio los abusos de poder en todas sus formas”, declaró en un discurso pronunciado en la Catedral de Canterbury.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso estatal tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

Mullally se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, después de que la Iglesia anglicana comenzara a permitir a las mujeres acceder a ese cargo en 2014, después de años de amargas disputas internas.

La Iglesia anglicana, cuyo líder supremo es el rey Carlos III, tiene veinte millones de fieles bautizados pero el número de practicantes habituales se estima en poco menos de un millón, según cifras de 2022.

Más de 40 de los 108 obispos de Inglaterra son ahora mujeres, con una proporción similar entre los sacerdotes, después de que se permitiera por primera vez el clero femenino a principios de la década de 1990.

