¿Quiénes integrarán el Consejo de Paz de Trump? Los que dijeron sí y los que lo rechazaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, donde presentará oficialmente la Junta de la Paz, un nuevo organismo liderado por él mismo para resolver conflictos.

El líder estadounidense, que este martes cumplió un año de su retorno al poder, salió de Washington pasadas las 9:45 p. m. para trasladarse a Suiza en el Air Force One, pero por problemas técnicos tuvo que cambiar de avión en el camino. Antes de partir, afirmó que “este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar”.

El jueves, antes de regresar a Washington, Trump presidirá una ceremonia junto a otros líderes internacionales para poner en marcha la Junta de la Paz, un organismo internacional en el que el líder estadounidense contará con poder de veto exclusivo.

Aunque la Junta fue concebida inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump pretende ampliar sus atribuciones y convertirla en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

En su rueda de prensa, el republicano explicó que creó la Junta de la Paz porque, a su juicio, la ONU no le ha ayudado a resolver ningún conflicto armado.

Si bien afirmó que la Junta “podría” reemplazar a Naciones Unidas, también aseguró que desea que la ONU continúe existiendo, ya que considera que tiene un “gran potencial”.

Trump ha invitado a decenas de líderes a integrar la Junta de la Paz, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan. Algunos han descartado sumarse al organismo, como Macron, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Aunque medios estadounidenses informaron de que Estados Unidos exige una aportación de 1.000 millones de dólares para formar parte de la Junta, el Gobierno de Trump aclaró que dicha contribución es voluntaria.

Trump podrá liderar la Junta de la Paz de por vida o hasta que decida renunciar, incluso después de haber concluido su mandato como presidente de Estados Unidos. No obstante, una vez que deje el cargo, será un futuro presidente estadounidense quien designe al representante del país ante la Junta.

Los países que sí, los que no y los que no han respondido

Sí: Emiratos Árabes Unidos, Israel, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Egipto, Hungría, Kazajistán, Kosovo, Marruecos, Pakistán, Vietnam.

No han dicho nada aún: Reino Unido, Alemania, Japón, China, Rusia, Turquía, Italia, Croacia, Singapur, Ucrania, Paraguay, entre otros invitados.

No: Francia, Noruega, Suecia, Eslovenia.

