¿Quiénes son los espías ucranianos prorrusos de la región del Donbás?

Un soldado ruso se para frente a un edificio de apartamentos el 11 de abril de 2022 en Volnovakha, en la región de Donetsk. Foto: ALEXANDER NEMENOV

De acuerdo con oficiales, en la región del Donbás, que históricamente ha sido una zona separatista, hay varios ciudadanos ucranianos prorrusos que están compartiendo información confidencial a Rusia. Según reportes de The Guardian, estos espías comparten información de coordenadas o fotografías de objetivos a través de Telegram, a cambio de dinero en efectivo.

No se sabe con exactitud cuántas personas han sido aprehendidas, puesto que la fuente citada por este medio británico, un oficial de la policía ucraniana, se rehusó a compartir el número exacto. No obstante, sí especificó que se han detenido varios ciudadanos ucranianos con evidencia comprometedora, como conversaciones en Telegram y transferencias bancarias.

De acuerdo con los oficiales ucranianos, estos “espías” no han sido entrenados en Moscú y no son profesionales, sino que, más bien, son ciudadanos del común. Según esta fuente entrevistada por The Guardian, existen varios grupos prorrusos en Telegram, quienes usan el logo “Z” y colocan avisos en la aplicación, pidiendo coordenadas o fotos de un lugar en específico a cambio de dinero. Después de que los ciudadanos envían la información requerida a los administradores de estos grupos, reciben hasta 500 euros en su cuenta bancaria.

No obstante, este medio británico no encontró ningún grupo ruso con esta información, aunque sí halló “grupos públicos de Telegram con la marca ‘Z’ que transmiten mensajes a favor de Rusia sobre la guerra”. Dichos grupos tienen más de 15.000 suscriptores, y, al parecer, varios de sus miembros son ciudadanos ucranianos oriundos de esta región.

Te recomendamos: Comienza la batalla por el Donbás: tropas rusas se apoderan de Kreminna (Ucrania)

Puesto que más de la mitad de la población en varias ciudades se ha ido, la policía ha podido identificar comportamientos sospechosos de forma más fácil. Según afirmó un teniente de patrulla en servicio, Ihor Yunusov, a The Guardian, “si antes podía haber 500 personas en la plaza principal por la noche, ahora hay alrededor de 10″.

Esta no es la primera vez que Moscú realiza inteligencia en Ucrania, según reporta la BBC. La inteligencia rusa había previsto que el Ejército ruso prevalecería en Ucrania y tomaría el control del país en cuestión de semanas. No obstante, ese no fue el resultado, ya que Ucrania ha superado militarmente a Rusia y ha tenido, hasta ahora, un mejor desempeño. De acuerdo con este citado medio, la inteligencia tiene sus límites, “particularmente en la predicción de algunas de las complejidades de la guerra y las incertidumbres de la moral y la reacción de las personas. Y a pesar de todo su éxito antes de la guerra, los espías occidentales reconocen que la inteligencia no puede decirles con certeza qué sucederá a continuación”.

Te sugerimos: España se despide del tapabocas: gobierno elimina su uso en espacios interiores

Por otro lado, ha habido reportes de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pretende atacar la región del Donbás, después de haber retirado sus tropas de Kiev, puesto que el Ejército ruso y toda su maquinaria están concentrados en esta región del país, que es conocida por ser un importante objetivo militar, político y económico para el mandatario.

De acuerdo con el Pentágono, la presencia de tropas rusas en Ucrania aumentó en cerca de 10.000 soldados, sobre todo en el este del país.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.