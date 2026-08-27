Ratko Mladic, condenado por genocidio y crímenes de guerra, muere a los 83 años

Foto de archivo de Ratko Mladic, publicada por Politika. El exlíder militar serbobosnio murió en La Haya tras sufrir varios derrames cerebrales. Foto: AFP - -

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El excomandante serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en crímenes de guerra en Bosnia, como el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo, murió este jueves a los 83 años de edad, informó la secretaria de Estado del ministerio de derechos humanos y minoritarios de Serbia, Lidija Pavicevic, a la agencia serbobosnia Srna.

Los medios de Serbia y la República Srpska de Bosnia-Herzegovina informan que Mladic murió después de una larga y difícil enfermedad, citando fuentes de su familia.

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Conocido como el ‘carnicero de los Balcanes’, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Internacional de La Haya (TPIY) tras ser hallado culpable de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo la matanza de 8.000 personas en Srebrenica y el asedio de Sarajevo.

Fue declarado culpable del genocidio contra más de 8.000 civiles bosnio-musulmanes en Srebrenica, una zona protegida por las Naciones Unidas, en el verano de 1995, de la persecución y el traslado forzoso de bosnios y croatas en toda Bosnia-Herzegovina.

“Regalamos la Srebrenica serbia al pueblo serbio. Ha llegado el momento de vengarnos de los ‘turcos’”, declaró Mladic ante las cámaras tras tomar la ciudad, empleando un término despectivo para referirse a los musulmanes bosnios.

Asimismo, el TPIY imputó a Mladic la dirección de la campaña de terror contra la población civil en Sarajevo, un asedio de casi cuatro años en el que murieron más de 10.000 personas, entre ellas unos 1.500 niños.

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También fue condenado por el secuestro de cascos azules de la ONU durante el bombardeo de la OTAN en 1995.

Mientras que para bosnios musulmanes y croatas encarnó la barbarie del conflicto, sectores ultranacionalistas serbios lo siguieron considerando un héroe trágico y acusaron al TPIY de actuar como un órgano “antiserbio”.

El 18 de agosto, la defensa de Mladic presentó una moción solicitando su liberación anticipada por razones humanitarias y su traslado a un hospital o centro de cuidados paliativos designado en Serbia.

La solicitud de liberación, como se indicó, se basaba en la probable muerte inminente y en la mayor y más continua presencia de su familia, pero el tribunal consideró que Mladic tenía la adecuada atención médica en La Haya.

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Los medios de Serbia cercanos al Gobierno informan de su muerte como de una de las personas más importantes de la historia del país, así como de la República Srpska, una de las entidades que conforman el Estado de Bosnia-Herzegovina.

“La muerte del general Ratko Mladic supone una gran pérdida para el pueblo serbio, y la historia demostrará que su encarcelamiento representa la mayor ignominia de la humanidad; funcionarios de la Republika Srpska afirmaron que la imagen y el legado del general quedarán inscritos en las páginas más brillantes de la historia de las guerras de liberación”, reseñó la radio-televisión pública serbobosnia RTRS.

El diario Politika de Belgrado se refirió al condenado por crímenes de guerra como “un símbolo de la defensa de la República Srpska” y “una de las figuras más importantes de la historia reciente de Serbia”.

El editor jefe del tabloide Informer, cercano al presidente del país, Aleksandar Vucic, aseguró que “la verdadera noticia de hoy no debería ser la muerte de Ratko Mladic, sino su asesinato en el Tribunal de La Haya”.

Ese diario recuerda que tan solo hace una semana, el presidente serbio solicitó a la citada corte internacional la liberación de Mladic para que pudiera morir en su propio país y recuerda que la petición fue rechazada.

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