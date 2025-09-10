Reencuentro de Harry con su padre, el rey Carlos III, tras fuerte distanciamiento

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, saluda al salir del Centro de Estudios de Lesiones por Explosiones, en el Imperial College de Londres. Foto: AFP - SUZANNE PLUNKETT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El príncipe Harry llegó este miércoles al palacio Clarence House en Londres para mantener un encuentro con su padre, el rey Carlos III, algo que no se produce desde hace 19 meses, poco después de que el monarca fuera diagnosticado de cáncer, según la BBC.

El duque de Sussex fue visto entrando en Clarence House, la residencia habitual del monarca, y diferentes medios reportan que también se le vio a él en el interior, aunque el Palacio de Buckingham no informó de ninguna actividad prevista para hoy.

La última vez que ambos mantuvieron un encuentro cara a cara fue en febrero de 2024 y Harry sostuvo en una entrevista con la BBC el pasado mayo que le “encantaría” que se produjera una reconciliación con su familia, con la que cortó la relación después de que, junto a su esposa Meghan, abandonara sus funciones reales en 2020.

Los rumores sobre este reencuentro crecieron en el Reino Unido después de que en julio asesores de comunicación de ambos fueran vistos juntos en un club de Londres, lo que se interpretó como un gesto de acercamiento.

Sin embargo, no hay señales de que ese encuentro se extienda a su hermano William, príncipe de Gales y heredero al trono, que sí mantuvo ocupada su agenda con diversos actos esta semana, al contrario que el rey Carlos III, que estuvo en el castillo de Balmoral en Escocia y no tenía previstos actos oficiales.

Este lunes, coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, el duque de Sussex aterrizó en Londres procedente de Montecito (California), donde reside junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, para presidir diversos actos benéficos.

Ese mismo día, después de rendir tributo a su abuela ante su tumba en el Castillo de Windsor (afueras de Londres), presidió la gala anual de los premios WellChild, y el martes acudió a Nottingham, donde anunció una donación de 1,1 millones de libras (1,2 millones de euros) a la ONG Children In Need, de la BBC.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com