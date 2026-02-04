“Regular un contexto anárquico”: la cruzada de España frente a las redes sociales

Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, propiedad de Elon Musk, está siendo investigada por la Unión Europea. Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

“Fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España” fue la forma con la cual Elon Musk se expresó sobre el presidente Pedro Sánchez, quien está impulsando un proyecto para, entre otras cosas, prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Esto, que necesita el visto bueno del Legislativo, sigue la línea que otros países, como Australia, han marcado con respecto al uso de las plataformas digitales. A la par, eleva la pregunta sobre si el enfoque prohibicionista es el más adecuado para ello y acerca de qué harán...