Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Regular un contexto anárquico”: la cruzada de España frente a las redes sociales

El plan de Pedro Sánchez busca que los menores de 16 años no puedan acceder a las plataformas y que los directivos de ellas sean legalmente responsables de las violaciones que ocurran allí. Sin embargo, hay críticas sobre el modelo prohibicionista.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
04 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, propiedad de Elon Musk, está siendo investigada por la Unión Europea.
Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, propiedad de Elon Musk, está siendo investigada por la Unión Europea.
Foto: AFP - LIONEL BONAVENTURE

“Fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España” fue la forma con la cual Elon Musk se expresó sobre el presidente Pedro Sánchez, quien está impulsando un proyecto para, entre otras cosas, prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Esto, que necesita el visto bueno del Legislativo, sigue la línea que otros países, como Australia, han marcado con respecto al uso de las plataformas digitales. A la par, eleva la pregunta sobre si el enfoque prohibicionista es el más adecuado para ello y acerca de qué harán...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

España

Pedro Sánchez

Redes sociales

X

Elon Musk

Unión Europea

PremiumEE

Australia

Francia

Reino Unido

Inteligencia artificial

Grok

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.