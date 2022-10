Pese a sus escándalos, el regreso de Boris Johnson es cada vez más real: ¿por qué?

Los escándalos por la organización de fiestas durante la cuarentena en 2020 y las continuas dimisiones en su gabinete causaron la caída del ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Foto: AFP - Agencia AFP

El Partido Conservador en Reino Unido inauguró oficialmente la carrera para reemplazar a la primera ministra, Liz Truss, quien presentó su renuncia el jueves luego de no poder soportar la presión en sus propias filas. De momento hay tres nombres, uno de ellos muy sorpresivo, en esta campaña frenética que debería arrojar resultados en los próximos días: Rishi Sunak, exministro de Finanzas, de 42 años, Penny Mordaunt, carismática exministra de Defensa, de 49 años, y el ex primer ministro Boris Johnson, de 58.

El posible regreso de Johnson ha causado revuelo en Reino Unido. Según el diario The Times, el ex primer ministro iba a presentarse esgrimiendo el “interés de la nación”, lo cual generó conmoción en Londres. Hace solo tres meses y medio, Johnson presentó su renuncia tras una escandalosa serie de deserciones en su gobierno arrastrado por las polémicas, entre ellas las fiestas durante las restricciones por la pandemia. ¿Cómo es que Johnson, a pesar de su estrepitosa caída, está tan cerca de volver al poder?

Lo primero es entender el proceso de elección del próximo primer ministro de Reino Unido y los “números mágicos” a tener en cuenta.

👨‍⚖️ En el Partido Conservador hay 357 diputados, quienes son los encargados de elegir a los candidatos para ser el nuevo jefe o jefa del gobierno.

⌛ El lunes a las 14:00 (8:00 a. m., hora de Colombia), los diputados tienen una primera votación. Es por eso que antes de esa hora límite, los aspirantes deben obtener el respaldo de por lo menos 100 diputados para que su nominación avance sin problemas, o 120 si quieren asegurarse de que no haya forma de que sus oponentes voten tácticamente para dejarlos fuera de la carrera.

❌ Si hay tres candidatos, se organizará una votación reservada solamente a los diputados del Partido Conservador para eliminar a uno de ellos.

✉️ Luego hay una etapa en la que quien obtenga el menor apoyo puede renunciar a su candidatura si así lo desea.

🗳️ En el caso de que ambos candidatos se mantengan tras la consulta de los diputados, les correspondería a los 170.000 miembros del Partido Conservador tener la última palabra y elegir al nuevo jefe de gobierno. Se trata de un cuerpo electoral de más edad, más masculino y más blanco que la totalidad de los electores británicos. Y no tiene necesariamente las mismas aspiraciones que los diputados del partido.



De momento, las cuentas están así entre los principales favoritos:

🗳️ Sunak: 42 apoyos, según Sky News .

🗳️ Johnson: entre 38 apoyos, según Sky News , y 50, según otros reportes.

🗳️ Mordaunt: 16 apoyos, según Sky News.

Cabe destacar que el exministro de Finanzas compitió con Liz Truss en septiembre para el puesto de primer ministro, cargo que asumió Truss finalmente. En la primera ronda, Sunak obtuvo apenas 88 votos, mientras que Truss tuvo 50. La razón es simple: la mayoría de diputados prefería coquetear con otros candidatos, como el actual ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, lo que les quitó votos a Sunak y Truss en la primera etapa.

¿Cómo hace Johnson para sacar tantos votos, a pesar de sus escándalos?

Johnson, al igual que Truss, sufrió una enorme presión en sus filas para que dejara el cargo debido a sus continuos escándalos y por el costo que le estaba significando a los conservadores en las elecciones. En el momento en el que el político no les dio resultados a los conservadores en el campo electoral, el partido le dio la espalda. Sin embargo, y aunque hay un grupo extenso que todavía no lo quiere, hay otro gran conjunto de diputados que teme perder su escaño en las próximas elecciones generales, esperadas para antes de enero de 2025.

En dichos comicios, los 650 escaños de la Cámara de los Comunes estarán en juego, y hay conservadores que temen perder su silla. Johnson, quien guió la campaña de las elecciones generales de 2019 hacia una victoria con una aplastante mayoría, representa todavía la imagen de un caballo seguro para quienes temen perder su escaño.

Esteban Bush, del Financial Times, recuerda que en 2017 le preguntó a un parlamentario quién podía reemplazar a Theresa May, cuando sonaban las amenazas contra su liderazgo. El parlamentario al que consultó le dijo que no había forma de que Johnson ganara y que se iría del partido si esto sucedida. Luego, el partido tuvo en desastroso desempeño en las elecciones locales. Cuando Johnson tuvo la victoria en las generales, el parlamentario consultado por Bush terminó en el gabinete de gobierno.

El resumen de esta historia es el siguiente: las votaciones para conocer el próximo primer ministro serán motivadas más por quién creen los diputados conservadores que puede guiarlos a una victoria en las próximas elecciones generales para salvar sus cargos y menos por quién sea la persona más óptima para sacar al Reino Unido del meollo en el que se encuentra.

Cabe recordar que el Reino Unido pagó intereses récord por sus emisiones de deuda en septiembre, en un contexto de aceleración de la inflación y una caída de las ventas minoristas en medio de la crisis política y económica que atraviesa el país.

“Para una parte considerable de los conservadores, ‘Boris Johnson es un ganador’ es una de esas cosas que todo el mundo sabe. Es como decirle a alguien que la vivienda es una clase de inversión segura, o que el Reino Unido es una democracia estable y funcional: algo que es cierto hasta que de repente deja de serlo”, señaló Bush en el diario Financial Times.

Johnson puede decir que es el único diputado tory capaz de recuperar el “Muro Rojo” en las elecciones, cuando los laboristas ahora llevan una ventaja de más de 30 puntos en las encuestas.

“Definitivamente, hay 100 parlamentarios que están lo suficientemente desesperados o comprometidos con Johnson como para que (sus escándalos) no importen”, destaca Bush.

Pero todavía no es seguro que él se lance. Johnson no competirá a menos de que esté seguro de que no tendrá al frente una figura poderosa que le pueda ganar, como Suella Braverman, la ex ministra del Interior de Truss, o Kemi Badenoch, secretario de Comercio. Algunos barajan una boleta conjunta entre Johnson y Sunak para mostrar unidad y recuperar la confianza de los mercados, pero hay que recordar que la renuncia de Sunak al gabinete de Johnson fue el último clavo en su ataúd y el motivo final que lo llevó a dimitir en julio. Habrá que esperar al fin de semana para saber los resultados de este juego político.

Quien sea que asuma las riendas del país se enfrenta a un partido lastrado por las divisiones, con la oposición en lo alto de las encuestas y una grave crisis económica, con caos en los mercados y una inflación que toca máximos en décadas.

El próximo viernes 28 de octubre se elegirá al nuevo líder de los tories.

