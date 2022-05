Las fiestas de Boris Johnson en pandemia: así se salva de más multas

El primer ministro y su esposa, Carrie Johnson, recibieron avisos de multas fijas por asistir a una celebración de cumpleaños para él, y según datos del New York Times, se sabía que había asistido a otras reuniones. Foto: LEON NEAL

El primer ministro británico, Boris Johnson, no afrontará más multas por las fiestas organizadas en la sede del Gobierno y en oficinas públicas durante la pandemia, un escándalo que amenazó su permanencia en el cargo. La noticia se conoce cuando la Policía Metropolitana anunció este jueves que concluyó la investigación.

Las autoridades revelaron que se emitieron más de 126 multas, conocidas como avisos de penalización, y que 28 personas habían recibido más de una sanción. Del total de sancionados, 53 son hombres y 73 mujeres, según precisó la Policía. Todas estas multas están relacionadas con ocho reuniones sociales celebradas en Downing Street.

El primer ministro y su esposa, Carrie Johnson, recibieron avisos de multas fijas por asistir a una celebración de cumpleaños para él, y según datos del New York Times, se sabía que había asistido a otras reuniones. Sin embargo, no recibió sanciones adicionales. “El Met ha confirmado que no tomará más medidas con respecto al primer ministro”, dijo el portavoz oficial de Boris Johnson.

La atención ahora se centra en Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, que también está bajo presión por participar en una reunión con miembros de su partido durante la pandemia. Starmer dijo que si llega a recibir una multa, renunciará como líder, “una medida diseñada para aumentar la presión sobre Johnson, quien dijo que permanecería en el cargo, independientemente de si se descubrió que había violado la ley”, comentaron algunos periodistas del Times.

“Después de una investigación que muestra más de 120 infracciones de la ley en Downing Street, por supuesto que debería renunciar. Él es el responsable de la cultura”, dijo Starmer, según informó The Guardian. ¿Algunas de las fiestas investigadas por las autoridades?

20 de mayo de 2020: una celebración en el jardín de Downing Street.

18 de junio de 2020: se celebró una fiesta con motivo de la salida de un secretario privado.

17 de diciembre de 2020: se habla de varias reuniones, incluida una para marcar la salida de la jefa del grupo de trabajo de Covid, Kate Josephs.

14 de enero de 2021: las reuniones que marcaron la salida de dos secretarios privados.

The Guardian informó que unos 12 detectives trabajaron en la investigación para revisar 345 documentos, incluidos correos electrónicos, registros de entradas, declaraciones de testigos, 510 fotografías e imágenes, y 204 cuestionarios.

