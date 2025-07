Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina si Israel no decreta alto el fuego

Sectores de la opinión pública británica también han endurecido su posición frente a Israel. Foto: EFE - ANDY RAIN

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este martes que el Reino Unido reconocerá oficialmente al Estado de Palestina, a menos que Israel adopte “medidas sustanciales” para frenar la catástrofe humanitaria en Gaza y se comprometa con un proceso de paz hacia una solución de dos Estados.

La decisión, que marca un giro histórico en la política exterior británica, se tomó durante una reunión de emergencia del gabinete en Downing Street.

“Siempre he dicho que reconoceremos un Estado palestino como una contribución a un verdadero proceso de paz, en el momento de máximo impacto para la solución de dos Estados”, afirmó Starmer en una declaración oficial.

Según el primer ministro, el reconocimiento se hará efectivo antes del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí cumpla una serie de condiciones.

Entre estas exigencias se incluye un cese al fuego inmediato en Gaza, garantías de que no se anexará Cisjordania y la apertura de un camino creíble hacia un acuerdo duradero entre israelíes y palestinos. Starmer subrayó que la situación en Gaza es ya “intolerable” y que el estancamiento del proceso de paz hace necesario actuar con firmeza.

El anuncio británico se produce en medio de una creciente presión doméstica e internacional. Dentro del propio gabinete laborista, figuras clave como Angela Rayner, viceprimera ministra, Yvette Cooper, ministra del Interior, y Wes Streeting, secretario de Salud, han presionado al primer ministro para que el Reino Unido adopte una postura clara en favor del reconocimiento palestino.

Sectores de la opinión pública británica también han endurecido su posición frente a Israel, sobre todo tras reportes del creciente número de víctimas civiles y la crisis alimentaria en Gaza.

La decisión británica también fue discutida previamente en una reunión entre Starmer y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizada en Escocia. Aunque el mandatario estadounidense no respaldó activamente la postura británica, dijo “no tener problema” con que el Reino Unido adoptara una posición propia sobre el tema.

Starmer aclaró que no hay equivalencia entre Israel y Hamás e insistió en que el grupo militante debe liberar a todos los rehenes, deponer las armas, firmar un alto el fuego y renunciar a cualquier papel en el futuro gobierno de Gaza. Con esto, Reino Unido sigue el camino trazado por Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, también anunció el reconocimiento del estado palestino la semana pasada.

