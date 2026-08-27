Reino Unido reduce 21 % las solicitudes de asilo y alcanza su nivel más bajo desde 2022

Vista de un grupo de migrantes cruzando el Canal de la Mancha en un pequeño barco. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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El número de solicitudes de asilo disminuyó un 21 % en Reino Unido en doce meses hasta alcanzar su nivel anual más bajo desde 2022, según cifras oficiales publicadas el jueves y que fueron bien recibidas por el gobierno laborista británico.

En total 85.891 personas solicitaron asilo en Reino Unido entre los meses de junio 2025 y 2026, frente a 108.585 el año anterior.

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El 40 % de estas solicitudes corresponde a personas que llegaron al país cruzando el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, según datos del Ministerio del Interior británico.

Las cinco nacionalidades con mayor número de solicitantes fueron Pakistán, Eritrea, Irán, Afganistán y Bangladés.

Según las estadísticas oficiales, los latinoamericanos representan una proporción muy pequeña de las solicitudes de asilo en el Reino Unido — a diferencia de la UE, donde Venezuela, Colombia y Perú están entre las principales nacionalidades solicitantes (sobre todo en España, por el idioma).

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“Este gobierno está recuperando el control de nuestras fronteras y la equidad del sistema migratorio”, celebró en un comunicado la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Igual que los conservadores, que estuvieron en el poder durante catorce años -hasta su caída en las elecciones de julio de 2024-, los laboristas, que tomaron el relevo, anunciaron varias medidas destinadas a reducir la inmigración.

Actualmente se está examinando en el Parlamento una reforma que pretende endurecer la legislación sobre el asilo.

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