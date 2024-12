Responsable del atropellamiento navideño en Alemania enfrenta cargos de asesinato

Un policía patrulla junto al mercado navideño de Magdeburgo, donde un hombre saudí, que vive desde hace veinte años en Alemania, es el principal sospechoso en el atropellamiento que mató a cinco personas y dejó más de 200 heridas. Foto: EFE - FILIP SINGER

Taleb al-Abdulmohsen, identificado por los medios locales como el responsable del ataque en un mercado navideño en Magdeburgo, Alemania, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato, tras ser el principal sospechoso en el atropellamiento que mató a cinco personas, entre ellas a un niño de nueve años, y dejó más de 200 heridos.

Este psiquiatra de 50 años, proveniente de Arabia Saudita y que vive en Alemania desde hace dos décadas, fue interrogado el sábado. Las autoridades aún están investigando por qué decidió alquilar un carro para, a toda velocidad, irrumpir el viernes en la plaza del Ayuntamiento de Magdeburgo.

Mientras los familiares lloraron a las víctimas y varias personas se reunieron en una protesta de extrema derecha que fue anunciada como una “manifestación contra el terrorismo”, en la que participaron 2.000 personas y se vieron mensajes en contra de la migración, las autoridades identificaron al responsable como un activista antiislamista que ha realizado amenazas de muerte en línea contra ciudadanos alemanes y tiene antecedentes de disputas con las autoridades estatales.

De hecho, Holger Munch, director de la Oficina Federal Penal, la agencia de seguridad interior de Alemania, dijo que se recibió una advertencia sobre él desde Arabia Saudita en noviembre de 2023. Sin embargo, el aviso “fue tan poco específico” que las autoridades alemanas no lo trataron como una señal de que estuviera planeando un ataque. En declaraciones a la cadena pública alemana ZDF, agregó: “No se le consideró capaz de cometer actos violentos”.

Aunque la policía estatal de Sajonia-Anhalt, donde se encuentra Magdeburgo, abrió una investigación al respecto, se determinó que el sospechoso no encajaba en el perfil de extremista islámico y que no era una amenaza potencial. Descrito como un exmusulmán, Abdulmohsen usó su perfil en X, antes Twitter, para hacer publicaciones diarias sobre temas contra el islam, criticando la religión y felicitando a los musulmanes que la han abandonado. Él le reclama al país europeo no hacer lo suficiente para combatir lo que llama la “islamización de Europa”.

