Rishi Sunak: ¿podrá el “brexitero” por excelencia sacar a Reino Unido de la crisis?

Sunak llegó al puesto solo con el aval de la mitad de los diputados conservadores, pero sin someterse a una votación, pues de la carrera se retiró el ex primer ministro Boris Johnson, mientras que Penny Mordaunt, la otra aspirante, no logró tener los avales suficientes. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Rishi Sunak lo advirtió desde hace meses: la agenda fiscal de Liz Truss llevaría al país a una crisis sin precedentes. Ahora, este británico de 42 años, asumirá el cargo más importante de Gran Bretaña para tratar de reparar el daño que causó el caótico gobierno de Truss, quien renunció bajo presión tras la turbulencia que generó en los mercados.

“Prometiste casi £40 mil millones de recortes de impuestos no financiados. Son £40 mil millones más de préstamos. Esa es la tarjeta de crédito del país, son nuestros hijos y nietos quienes tendrán que pagar la cuenta por eso”, le dijo Sunak a Truss en el primer debate que se llevó a cabo en julio. Muchos expertos también lo advirtieron: el plan económico de Truss era impulsar el crecimiento en una economía al borde de la recesión, sin embargo, el gobierno no explicó cómo lo pagaría, comentó David McMillan, profesor de Finanzas de la Universidad de Stirling, en The Conversation.