Rusia: Alexéi Navalni, opositor de Putin, desapareció del sistema carcelario

Según los abogados del líder opositor ruso Alexéi Navalni, no han podido entablar comunicación con él desde hace una semana y les preocupa su estado de salud en deterioro. Foto: EFE - SERGEI ILNITSKY

Uno de sus abogados del líder opositor ruso Alexéi Navalni anunció que este no figuraba en la lista de reclusos de la colonia IK-6. Aparentemente, este se encontraba esperando fuera de la cárcel cuando los funcionarios de la colonia penitenciaria le comunicaron que Navalni ya no se encontraba en ese lugar.

Navalni estaba en esa colonia penitenciaria desde mediados de 2022 y se estaba preparando para ser transferido a una colonia con un “régimen especial”, llamado así por ser uno de los lugares más severos para cumplir penas en Rusia. La decisión se dio a conocer después de que en agosto fuera condenado a 19 años de cárcel adicionales, además de los casi 12 años por los que ya se encontraba recluido.

El proceso de trasladar un prisionero en Rusia puede tomar semanas y, en muchos casos, las familias no tienen información de su estado ni de su localización sino hasta que llegan a su destino. Sin embargo, no es claro si Navalni estaba siendo trasladado. De acuerdo con la portavoz del líder, Kira Yarmysh, las autoridades se niegan a revelar dónde se encuentra.

Sus abogados han tratado de buscarlo en otros centros penitenciarios a los que pudo haber sido llevado, pero no han podido dar con su paradero. Añadido a eso, no habían podido establecer comunicación con Navalni desde hace seis días, quien tuvo que haberse presentado para comparecer ante un tribunal por medio de videollamada, pero no apareció.

Su desaparición se da al mismo tiempo que el inicio de la campaña de Vladimir Putin para su reelección, en lo que sería su quinto mandato. Antes de ser encarcelado en el 2021, Navalni se manifestó varias veces en contra de la corrupción del gobierno ruso y organizó protestas en su contra. Fue detenido después de volver desde Alemania, donde se recuperó de haber sido envenado, hecho por el cual culpó al gobierno.

John Kirby, portavoz de la Casa Blanca en temas de seguridad nacional, afirmó que estaban muy preocupados por los hechos y aseguró que Navalni “nunca tuvo que haber sido encarcelado”. Igualmente, Leonid Volkov, quien es cercano al líder opositor, aseguró que esto era “0 % coincidencia y 100 % control político manual directo del Kremlin”.

“Para Putin no es ningún secreto quién es su principal oponente en estas ‘elecciones’. Quiere asegurarse de que no se oiga la voz de Navalni”, denunció Volkov.

Lyubov Sobol, quien también hacía parte del equipo de Navalni, indicó que estaban preocupados por el estado de salud del líder, pues este se había enfermado recientemente sufrió de un desmayo. Yarmysh ha dicho que incluso tuvo que ser canalizado. Según la portavoz, no se sabe exactamente la causa de su enfermedad, pero “dado que se le está privando de alimentos, se le mantiene en una celda sin ventilación y se le ha ofrecido un tiempo mínimo al aire libre, parece un desmayo por hambre”.

