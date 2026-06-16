Rusia atacó un barco británico en el canal de la Mancha: qué se sabe

El presidente ruso Vladimir Putin pronuncia su discurso en la sesión principal del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

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Según la información preliminar conocida hasta el momento, el incidente ocurrió este martes 16 de junio a unos 30 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales británicas. El yate informó que una embarcación de la Armada rusa realizó disparos a una distancia aproximada de 460 metros.

Las autoridades británicas han confirmado la apertura de una investigación, aunque todavía no han hecho pública una evaluación definitiva sobre lo ocurrido. Tampoco se han reportado heridos ni daños materiales en la embarcación civil.

Medios británicos, como el diario ‘The Guardian’, identificaron al buque implicado como la fragata Admiral Grigorovich, una de las principales unidades de superficie de la Marina de Rusia. De acuerdo con fuentes de defensa citadas por la prensa local, el yate habría navegado cerca del buque de guerra y no habría respondido inicialmente a las advertencias emitidas por la tripulación rusa antes de los presuntos disparos.

El Gobierno de Moscú no ha realizado comentarios oficiales sobre el incidente.

Un nuevo episodio en un contexto de creciente tensión entre Londres y Moscú

Aunque las autoridades británicas han evitado establecer vínculos directos, el incidente se produce apenas dos días después de que fuerzas especiales británicas interceptaran y detuvieran un petrolero sancionado, sospechoso de formar parte de la denominada “flota en la sombra”, utilizada por Rusia para transportar petróleo eludiendo restricciones internacionales derivadas de la invasión que mantiene contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

Las autoridades británicas insisten en que no existe evidencia que conecte ambos sucesos. Sin embargo, el episodio se suma a una larga serie de encuentros cada vez más frecuentes entre fuerzas rusas y británicas en aguas próximas al Reino Unido.

En los últimos meses, la Marina Real y sus aliados han intensificado el seguimiento de actividades navales rusas en el Atlántico Norte y el mar del Norte. El pasado noviembre, Londres advirtió que estaba preparado para responder a cualquier incursión en territorio británico después de detectar al buque de inteligencia ruso Yantar cerca de aguas del Reino Unido.

Posteriormente, en abril, Reino Unido y Noruega informaron del seguimiento durante varias semanas de un submarino de ataque ruso y dos submarinos de espionaje que operaban al norte de las islas británicas.

Las autoridades de defensa británicas han acusado a Moscú de aumentar la presión sobre infraestructuras críticas submarinas europeas y de aprovechar la atención internacional centrada en otros conflictos para incrementar sus operaciones en la región.

El riesgo de incidentes militares vuelve a primer plano

Los disparos de advertencia entre embarcaciones militares y civiles son extremadamente inusuales en el Canal de la Mancha, una de las vías marítimas más transitadas del planeta.

Expertos navales señalan que este tipo de disparos puede formar parte de procedimientos legítimos para obligar a otra embarcación a modificar su rumbo o mantener distancia de seguridad. Sin embargo, los detalles exactos de lo sucedido continúan siendo objeto de investigación.

La Marina Real mantenía bajo vigilancia a la fragata rusa mediante el patrullero HMS Mersey en el momento del incidente, una práctica habitual cuando unidades militares rusas atraviesan el Canal de la Mancha.

El episodio también evoca incidentes anteriores entre Rusia y países de la OTAN. En 2021, Moscú aseguró haber realizado disparos de advertencia contra el destructor británico HMS Defender en el mar Negro, una versión que Londres rechazó categóricamente. Aquel episodio fue considerado uno de los momentos de mayor tensión naval entre Rusia y Occidente desde el final de la Guerra Fría. Archivo: : comandos de la Marina Real Británica participan en una operación de interceptación marítima en el buque SMYRTOS frente a la costa sur de Inglaterra, el 14 de junio de 2026. El abordaje, llevado a cabo con agentes de la Agencia Nacional contra el Crimen, formó parte de una operación británica contra buques sospechosos de intentar evadir las sanciones relacionadas con la guerra de Rusia en Ucrania, según informaron las autoridades.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades británicas mantienen la cautela sobre lo ocurrido. Por el momento, los hechos confirmados se limitan a la denuncia presentada por el yate, la presencia de una fragata rusa en la zona y la apertura de una investigación oficial para determinar las circunstancias exactas del incidente.

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