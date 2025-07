Rusia, condenada por derribo del vuelo de Malaysia Airlines en 2014

Los trabajadores cargan mercancías en un avión de Malaysia Airlines en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA) en Sepang, en las afueras de Kuala Lumpur. Foto: EFE - FAZRY ISMAIL

Este martes 13 de mayo, el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la ONU, declaró a Rusia responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en Ucrania, en el que 298 personas murieron hace más de una década. El fallo plantea la posibilidad de que las familias de las víctimas reciban una indemnización. Sin embargo, el Kremlin rechazó cualquier culpabilidad y calificó el veredicto de “parcial”.

El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines-que partió de Ámsterdam y se dirigía a Kuala Lumpur-cayó sobre territorio ucraniano, justo en medio de la llamada guerra del Donbass, en la que Rusia respaldó a los separatistas del este y que se desató poco después de que Moscú se anexara la provincia de Crimea.

Por años las sospechas recayeron sobre Rusia. De hecho, una investigación internacional liderada por Países Bajos concluyó en 2016 que el avión fue derribado desde territorio ucraniano controlado por rebeldes separatistas, utilizando un sistema de misiles Buk suministrado desde Rusia.

Y este martes 13 de mayo, el fallo de una investigación del el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de la ONU, respalda ese hallazgo. La pesquisa encontró culpable a Rusia.

El Consejo concluyó que Rusia violó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como el Convenio de Chicago, que exige que los Estados se abstengan de recurrir al uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo.

Además, el veredicto plantea la posibilidad de que las familias de las víctimas reciban una indemnización.

Se trata de la primera vez que el Consejo, que representa a 193 Estados miembros, decide una disputa entre gobiernos. El caso no fue llevado a la Corte Internacional de Justicia, debido a que Rusia no reconoce la jurisdicción de ese tribunal con sede en La Haya, Países Bajos. Por tanto, Países Bajos y Australia presentaron la demanda ante la agencia global de aviación con sede en Montreal en 2022.

“Instamos a Rusia a que finalmente asuma su responsabilidad por este horrible acto de violencia y repare su atroz conducta, como lo exige el derecho internacional”, declaró la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en un comunicado.

Rusia rechaza fallo de culpabilidad y califica el dictamen de “sesgado”

El Kremlin rechazó en las últimas horas el fallo que lo declara culpable y calificó el veredicto del Consejo de Aviación de la ONU “parcial” y “sesgado”.

“Nuestra postura es bien conocida. Como saben, Rusia no participó en la investigación de este incidente, por lo que no aceptamos ninguna conclusión sesgada”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

En agosto de 2023, un equipo internacional de investigadores informó este 8 de febrero que hallaron “serios indicios” de que el presidente ruso Vladimir Putin autorizó el envío del lanzamisiles con el que separatistas prorrusos, en Ucrania, derribaron el vuelo civil MH17.

“Hay fuertes indicios de que en Rusia la decisión ha sido tomada por el presidente sobre la provisión del sistema de misiles BUK a los separatistas de la autoproclamada República Popular de Donetsk”, señaló entonces el grupo de expertos, cuya conclusión se basó en documentos oficiales y conversaciones interceptadas en los días previos a la tragedia.

Si bien conclusiones anteriores habían indicado que el avión fue impactado por un misil ruso, esa fue la primera vez que la responsabilidad apuntó directamente a Putin.

La aeronave civil fue derribada sobre el este de Ucrania en medio de intensos combates entre separatistas prorrusos y las fuerzas del país atacado.

Entre las víctimas mortales se encontraban 196 ciudadanos neerlandeses y 38 ciudadanos o residentes australianos.

En noviembre de 2022, jueces neerlandeses condenaron en ausencia a dos hombres rusos y a un ucraniano por asesinato por su participación en el atentado. Moscú calificó la sentencia de “escandalosa” y afirmó que no extraditaría a sus ciudadanos.

