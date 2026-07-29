Rusia emite orden de búsqueda contra el fundador de Telegram por “complicidad en terrorismo”

Foto publicada este miércoles en X por el fundador de Telegram, Pável Dúrov, en respuesta a la decisión del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia de declarle en búsqueda y captura internacional. Foto: EFE - EFE

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció este miércoles que emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador y jefe de la aplicación de mensajería Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de “complicidad en terrorismo”.

“Se ha emitido una orden de búsqueda internacional (...) contra el director ejecutivo de Telegram, P. Durov”, empresario nacido en Rusia y titular de pasaportes francés y emiratí, indicó el FSB en un comunicado.

Durov, quien se encuentra en Francia, enfrenta en Rusia acusaciones de “complicidad en terrorismo” en el marco de “una investigación penal” sobre el entrenamiento de jóvenes rusos por parte de los servicios especiales ucranianos en actividades de sabotaje, precisó el servicio de seguridad de Moscú.

El FSB acusa a Telegram de no haber eliminado un popular bot de citas que, según las autoridades, la inteligencia ucraniana utilizaba para involucrar a hombres rusos “en actividades terroristas y de sabotaje”.

Según el comunicado, 46 ciudadanos de entre 12 y 22 años que utilizaron el bot Leo Match, prohibido en Rusia, han sido detenidos desde julio de 2025 en diferentes regiones del país por agredir a miembros de las fuerzas de seguridad y cometer actos contra infraestructuras energéticas y de transporte.

Todos ellos fueron contactados a través de esa herramienta tecnológica por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por chicas jóvenes con el fin de chantajearlos posteriormente, explicó el FSB.

Durov, naturalizado francés en 2021, fue detenido en agosto de 2024 cerca de París al bajar de un avión e imputado en ese país por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado.

La justicia francesa lo señala, en general, de no haber tomado medidas contra la difusión de contenidos delictivos en su plataforma de mensajería y le prohíbe salir de su territorio sin autorización.

Rusia, que lleva a cabo una ofensiva en Ucrania desde febrero de 2022, ha impulsado desde hace meses restricciones digitales sin precedentes en su territorio, que afectan también a la aplicación occidental WhatsApp.

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