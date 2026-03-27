Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Rusia estaría preparando el envío de drones a Irán

Se trataría de tecnología derivada de drones iraníes usados por Rusia en Ucrania, ahora adaptados para un nuevo conflicto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Steven Erlanger e Ivan Nechepurenko | The New York Times
27 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Fiscales ucranianos de crímenes de guerra con un dron ruso del tipo Shahed, en la región ucraniana de Járkov el año pasado. Aunque Irán inicialmente suministró cientos de drones en 2022, Rusia construyó después su propia planta de producción y evolucionó el diseño.
Fiscales ucranianos de crímenes de guerra con un dron ruso del tipo Shahed, en la región ucraniana de Járkov el año pasado. Aunque Irán inicialmente suministró cientos de drones en 2022, Rusia construyó después su propia planta de producción y evolucionó el diseño.
Foto: David Guttenfelder | The New York Times

Los aliados europeos están cada vez más preocupados de que Rusia se esté preparando para entregar drones avanzados a Irán para su uso en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Rusia e Irán se acercaron durante la continua invasión rusa de Ucrania. Los rusos han utilizado ampliamente drones iraníes en Ucrania, y los dos países han cooperado para eludir las sanciones occidentales y vender petróleo en el extranjero.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace varias semanas, Rusia empezó a proporcionar información satelital y de...

Por Steven Erlanger e Ivan Nechepurenko | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Rusia

Irán

Estados Unidos

Drones

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.