Rusia estaría preparando el envío de drones a Irán

Fiscales ucranianos de crímenes de guerra con un dron ruso del tipo Shahed, en la región ucraniana de Járkov el año pasado. Aunque Irán inicialmente suministró cientos de drones en 2022, Rusia construyó después su propia planta de producción y evolucionó el diseño. Foto: David Guttenfelder | The New York Times

Los aliados europeos están cada vez más preocupados de que Rusia se esté preparando para entregar drones avanzados a Irán para su uso en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Rusia e Irán se acercaron durante la continua invasión rusa de Ucrania. Los rusos han utilizado ampliamente drones iraníes en Ucrania, y los dos países han cooperado para eludir las sanciones occidentales y vender petróleo en el extranjero.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace varias semanas, Rusia empezó a proporcionar información satelital y de...