Rusia lanzó el ataque más grande contra Ucrania desde que inició la guerra

Un bombero extinguiendo un incendio después de un ataque ruso en la región de Zhytomyr, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia lanzó de madrugada su mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra en 2022, indicó este miércoles la fuerza aérea ucraniana, en un contexto de intensificación de los ataques rusos y de estancamiento diplomático.

Esta nueva ola de ataques llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el lunes que enviará “más armas” a Kiev para que pueda defenderse de los bombardeos rusos.

“El objetivo principal del ataque fue la región de Volinia, la ciudad de Lutsk”, ubicada a varios cientos de kilómetros del frente, indicó la fuerza aérea, que explicó que los ataques ocurrieron en “cuatro lugares”, sin más detalles.

Ocho personas resultaron heridas en varios puntos del país, según las autoridades locales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció “un ataque revelador” que muestra la negativa de Rusia a negociar un alto el fuego mientras el ejército ruso sigue avanzando en el frente oriental.

Zelenski volvió a pedir “sanciones severas” contra Rusia y su economía, en especial el sector petrolero, “que ha estado alimentando la maquinaria de guerra de Moscú durante más de tres años”.

“Todos los que quieren la paz deben actuar”, apuntó.

Su mano derecha, Andrii Yermak, dijo que era “muy revelador que Rusia lanzara este ataque después de que Estados Unidos anunciara públicamente que nos entregará armas”.

Del lado ruso, el ministerio de Defensa indicó que derribó durante la noche 86 drones ucranianos.

- Estancamiento diplomático -

El Kremlin expresó el martes su descontento tras la promesa de Trump de enviar más armas a Ucrania, días después de decir que suspendía algunos envíos de armamentos porque esto favorecía que “continúen las hostilidades”.

Ucrania pide desde hace meses a sus aliados occidentales, incluyendo Estados Unidos, sistemas de defensa antiaéreo para proteger a sus ciudades y pueblos de los ataques rusos en una guerra que ya ha dejado decenas de miles de muertos, civiles y militares, en ambos bandos.

A pesar de la presión ejercida por Donald Trump, Moscú y Kiev se mantienen firmes en sus posiciones y aún están lejos de alcanzar un acuerdo, ya sea una tregua o un arreglo a más largo plazo.

Por el momento no se ha anunciado una tercera ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos, tras dos reuniones poco fructíferas celebradas en Turquía a mediados de mayo y principios de junio.

Frente a este statu quo diplomático, los dirigentes ucranianos acusan a Moscú de buscar “ganar tiempo”, en un momento en que el ejército ruso, superior en número y armamento, sigue ganando terreno en el este de Ucrania.

A principios de semana, Moscú afirmó haber tomado su primera ciudad en la región de Dnipropetrovsk (centro-este).

El presidente ruso Vladimir Putin sabe que el tiempo juega a su favor, ya que su ejército ocupa casi el 20% del territorio ucraniano. Recientemente volvió a negar la soberanía ucraniana, al asegurar que considera que “los pueblos ruso y ucraniano son un solo pueblo”.

“En ese sentido, toda Ucrania nos pertenece”, afirmó en junio.

Estas declaraciones, que ilustran el abismo que separa a los dos bandos, provocaron la indignación de Kiev, que las calificó de “cínicas” y vio en ellas la prueba del “desprecio total” de Rusia por los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra desencadenada tras la invasión rusa de Ucran

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com