Rusia planea una “provocación armada” en Polonia, según EE. UU.

Kaliningrado, el enclave ruso al norte de Polonia que alberga armas nucleares, es uno de los puntos desde donde Moscú podría presionar a la OTAN. Foto: AFP - ALEXANDER NEMENOV

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Estados Unidos alertó a Polonia sobre una posible provocación armada por parte de Rusia con el objetivo de poner a prueba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y forzar a los aliados occidentales a suspender su apoyo a Ucrania, según informó The Telegraph y el medio polaco Onet.

Un embajador de uno de los aliados de Polonia en la OTAN y una fuente del Ministerio de Defensa polaco también confirmaron a Onet que una provocación en Polonia o los países bálticos es “un riesgo serio”.

La advertencia estadounidense llega precisamente en medio de una escalada de violencia en el frente ucraniano que este viernes dejó al menos 15 muertos en ataques cruzados.

¿Qué podría hacer Rusia?

Los servicios de inteligencia polacos manejan varios escenarios. El primero contempla ataques con drones o misiles contra infraestructura crítica, como plantas eléctricas, o simulacros de ataque aéreo diseñados para obligar a Polonia a activar sus sistemas de defensa.

El segundo escenario, más extremo, involucra una pequeña incursión terrestre de soldados rusos o bielorrusos desde Kaliningrado, el enclave ruso al norte de Polonia que alberga armas nucleares, o desde Bielorrusia hacia el este.

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En ese segundo escenario, Rusia podría presentar la incursión como un accidente, un fallo de GPS o una misión de rescate de un helicóptero averiado.

El cálculo de Moscú, según las fuentes, sería que Polonia se vería obligada por EE. UU. a negociar en lugar de responder militarmente, lo que le daría a Rusia una “victoria política” sin disparar un solo tiro en serio. Una de las condiciones que Rusia podría exigir a cambio de retirarse sería el fin del apoyo occidental a Ucrania.

¿Por qué Polonia y no los bálticos?

Fuentes europeas de seguridad explicaron a The Telegraph que una provocación contra Polonia sería más conveniente para Moscú que una contra los estados bálticos. Polonia comparte frontera con Bielorrusia, aliada de Vladimir Putin, y con Kaliningrado, lo que facilita logísticamente cualquier operación.

Además, las relaciones polaco-ucranianas se han tensado en los últimos meses por disputas históricas y competencia en el sector agrícola, una grieta que Moscú podría intentar ampliar.

La OTAN, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados. The Telegraph supo que un reciente ejercicio naval en Letonia, con participación central de la Armada y los Marines de EE. UU., fue diseñado expresamente para recordarle a Moscú que cualquier ataque al flanco oriental equivaldría a un ataque directo a tropas estadounidenses.

Más muertes en Ucrania

La advertencia llega un día después del mayor ataque con drones y misiles contra Kiev desde el inicio de la ofensiva rusa, que dejó al menos 30 muertos y más de 90 heridos, según los servicios de rescate ucranianos, de acuerdo con AFP.

Este viernes, un ataque ucraniano contra un mercado en Tokmak, en la zona de Zaporiyia ocupada por Rusia, mató a cinco personas, según el gobernador designado por el Kremlin, Yevgueni Balitski.

“Es un ataque contra la vida civil, contra personas que habían ido a comprar alimentos”, declaró en Telegram.

Ucrania, por su parte, reportó cuatro muertos en la región de Sumi, entre ellos una niña menor de dos años.

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