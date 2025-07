Rusia somete a Ucrania con ataque de drones y misiles; así es su nueva táctica

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia lanzó el sábado más de 620 artefactos —597 drones y 26 misiles de crucero— contra distintas regiones de Ucrania, cifra que se acerca al récord alcanzado esta semana de 728 drones lanzados en un solo día. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció que más de la mitad de los drones eran de fabricación iraní, del tipo Shahed.

🔑Las claves del ataque a Ucrania (por si tiene afán)

Más de 620 drones y misiles lanzados en un solo día.

Ucrania logró interceptar más de la mitad.

La región del oeste, usualmente seguro, fue duramente golpeada. Hubo seis víctimas mortales y más de 30 heridos.

Rusia afirma haber atacado infraestructura militar.

Zelenski exige sanciones más duras y defensa aérea inmediata.

👉 ¿Por qué importa?

La dimensión del ataque marcó un nuevo récord y un giro táctico: ahora, los bombardeos buscan causar el mayor daño posible mediante una estrategia conocida como “doble impacto”.

Primero, un dron ataca una zona residencial o pública. Minutos después, cuando ya han llegado bomberos, paramédicos o vecinos para ayudar, cae un segundo ataque —frecuentemente un misil de crucero— sobre el mismo lugar. Esto ha ocurrido en Kiev, Bila Tserkva, Járkiv y Jersón. La ONU calificó la táctica como “despiadada”.

El Ministerio de Defensa ruso justificó el ataque como una operación contra el “complejo militar-industrial ucraniano” y un aeródromo. Aseguró que todos los objetivos fueron destruidos. Ucrania, en cambio, denunció el impacto en zonas residenciales.

En este caso, la ofensiva alcanzó regiones alejadas del frente de guerra. En Chernivtsi, oeste del país, murieron dos personas y veinte resultaron heridas. En Leópolis hubo doce heridos, incluido un niño. En Dnipropetrovsk se reportaron dos muertos, y en Járkov, tres heridos. En Sumi, una bomba aérea mató a dos civiles.

🎤 Lo que dicen

“El ritmo de bombardeos se puede frenar con sanciones ya”, urgió Zelenski.

📌 El contexto: drones iraníes en la guerra en Ucrania

Los drones Shahed, de fabricación iraní, ahora vuelan más alto, llevan hasta 90 kilos de explosivos y actúan como señuelo. Ucrania los compara con los Stuka alemanes por su sonido aterrador. Muchos son diseñados para saturar las defensas aéreas. Expertos dicen que Moscú apunta cada vez más a objetivos civiles con esta táctica deliberada.

La presión es crítica. Con reservas limitadas y entregas de misiles suspendidas por EE. UU., Ucrania enfrenta una desventaja creciente. El presidente Donald Trump, aunque prometió enviar armas a Ucrania, ha frenado nuevos paquetes bajo el argumento de “contención estratégica”. Mientras tanto, el Reino Unido anunció el envío de 5.000 misiles defensivos, pero no es suficiente para frenar el ritmo actual.

🔍 Lo que sigue

Trump prometió anunciar nuevas decisiones sobre Rusia el lunes. Ucrania, mientras tanto, presiona por más sanciones y armamento para frenar la táctica que está destruyendo no solo edificios, sino su capacidad de resistir.

Los expertos advierten que la defensa antiaérea de Ucrania no resistirá sin ayuda inmediata. La combinación de drones, misiles y doble impacto busca forzar a Kiev a la rendición por desgaste.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com